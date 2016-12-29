Kanada’nın Nova Scotia eyaletine bağlı Digby ve Annapolis Basin kenti sahilinde binlerce deniz canlısı karaya vurdu.

Nova Scotia'nın güneybatı sahillerinde yaşanan olayda, binlerce ölü balık, denizyıldızı, yengeç, istiridye, tarak ve istakoz kıyıya vurdu. İlk kez geçen ay St. Mary’s Körfezi sahillerine vuran yüzlerce ringa balığı ile başlayan deniz canlılarının ölümleri, giderek diğer sahil kentlerine doğru yayılıyor. Son olarak Digby ve Annapolis Basin kenti sahillerinde yaşanan ölümlere neyin yolaçtığı ise araştırılıyor.

Balıkçılık ve Okyanuslar Bakanlığı Bölge Müdürü Doug Wentzell, yaşananların gizemini çözmek için Kanada Gıda Kontrol Ajansı ve Kanada Çevre Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Doug Wentzell, şu ana kadar, herhangi bir cevap bulamadıklarını belirttiği açıklamasında, "Bugüne kadar yaptığımız testlere dayanarak, enfeksiyon veya enfeksiyöz ajanlara ilişkin herhangi bir belirti tespit etmedik" dedi.

Wentzell, toksinlerin sorumlu olduğunu gösteren hiçbir kanıt olmadığını da kaydetti. Bunun iyi haber olduğunu ifade eden Doug Wentzell, neticesi uzun zaman alacak bazı testlere de başladıklarını duyurdu.