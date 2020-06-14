Bingöl'de deprem

Türkiye AFAD, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Türkiye Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü önce 5,9 sonra ise 5,8 olarak duyurdu.

Deprem; Türkiye'nin Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerinde de hissedildi.

VALİ EKİNCİ: İLK BİLGİLERE GÖRE 3 KİŞİ YARALANDI

TC Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Karlıova'nın Kaynarpınar köyündeki gözetleme kulesinde hasar meydana geldi, 3 güvenlik görevlisi yaralandı" dedi.

''İKİ GÖZETLEME KULESİ ÇÖKTÜ''

Valilikten yapılan açıklamada ''Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir'' denildi.

BAKAN SOYLU: 1 KORUCU GÖÇÜK ALTINDA KALDI

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir'' ifadelerine yer verdi.