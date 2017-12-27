BİNBOĞA’DA VURGUN!..

Kooperatif Merkez Bankası iştiraklerinden Binboğa Karma Hayvan Yemi Ürünü ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd.’de veznedar çalışan A.B hakkında, müşterilerden tahsil edilen 75 bin 899.70 TL nakit parayı şirket hesabına yatırmayıp zimmetine geçirdiği suçlaması ile yasal işlem başlatıldı.

Olay, 2016 -2017 yılları arasında Gönyeli’de faaliyet gösteren Binboğa Karma Hayvan Yemi Ürünü ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. isimli işyerinde çalışan A.B.(E-43), veznedar olarak çalıştığı dönemde müşterilerden tahsil edilen toplam 75,899.70 TL nakit parayı şirket hesabına yatırmayıp zimmetine geçirmek sureti ile çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir” ifadeleri ile Polis Bülteni’ne yansıdı.



