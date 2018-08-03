Binboğa Yem’den zam açıklaması

Binboğa Yem’den yapılan açıklamayla kamuoyunda duyulanın aksine ürünlere %35 zam yapıldığı haberlerinin doğru olmadığını artışın bazı ürünlerde %18 ile%20 arasında olduğu ifade edildi.

Binboğa Yem’in açıklaması şöyle: Gerekli düzeltmelerin ve yanlış yönlendirmelerin önüne geçmek adına; Uzun süredir ülkemizin içinde bulunduğu özellikle Türk Lirasında yaşanan değer kaybı sonucu birçok girdi maliyetinde yüksek oranda artış olduğu tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Binboğa Yem Fabrikası olarak Yem fiyatlarını yükseltmekten uzun süredir kaçınmış, piyasada bulunan tüm diğer üreticilerin haklı olarak yapmış olduğu zamları kendi ürünlerine yansıtmamıştır. Misyonu gereği kurulduğu günden bugüne Kıbrıs Türk hayvancısının yanında olmaya çalışan Binboğa, tüm bu zaman boyunca yaşanan maliyetlerdeki yükü, kendi mali yapısı içinde suspansiye etmiştir. Bugün itibari ile ürünlere artış kararı alınmıştır. Kamuoyunda lanse edilen %35 zam gerçeği yansıtmamakla birlikte bu oran bazı ürünlerde %18 bazı ürünlerde %20 olarak yansıtılacaktır. Binboğa Yem Fabrikası 144 kişilik personel ve güçlü mali yapısıyla yaşatılması ve en zor zamanlarda yine Kıbrıs Türk hayvancısının yanında olabilmesi adına bu artışlar yapılmıştır. İlerde oluşacak koşullar gün ve gün takip edilecek ve oluşabilecek küçük değişiklikler dahi indirim olarak yansıtılmaya gayret gösterecektir. Kamoyunun dikkatine. Binboğa Yem Sanayi Sekreteri