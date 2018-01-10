Binatlı’nın yenileri imzaladı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Binatlı, şampiyonluk yarışında iddiasını devam ettirmek adına daha önce anlaşma sağladığı iki futbolcuya resmi imzayı attırdı. Gençler Birliği'nden bir süre önce kiralık olarak transfer edilmesi yönünde anlaşma sağlanan Mehmet Erol ile Şenol Şöför kendilerini Binatlı futbolcusu yapan imzayı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda attılar. İki futbolcu ligin ikinci yarısında kiralık olarak Binatlı forması giyecekler.