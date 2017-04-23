Binatlı’dan tek adım: 1-1

STAT: Şht Hüseyin Ruso

HAKEMLER: Mehmet Sezener **, Hakan Ünal *, Mehmet Ekşici *

K. KAYMAKLI: Süleyman Langer *, Mehmet Kaygısız **, Serhan Önet ***, Çağrı Kıral * (Dk.70 Azat Tip), Bahadır Göçben *, Bayram Anday *(Dk.70 Taner Bingöllü), Remzi Betmezoğlu ***, Uğur Gök ** (Dk.75 Mete Sağır), Herve Amani *, Yağış Gencay **, Odo Joshua *

BİNATLI: Ercan Smancıoğlu **, Emek Kırılmaz *, Ayhan Dumancı **, Kehinde Amo Owoeye *, Abdullah Umut **, Musa Şanlıer **, Kemal Uçaner *, Aleksandır **, Devrim İzge * (Dk.68 Eren Can Arslan), Mehmet Neşe **(Dk.85 Mustafa Süzgen), Sertaç Özbilin *

GOLLER: Dk.62 Remzi Betmezoğlu (Kaymaklı) Dk. 43 Musa Şanlıer (Binatlı)

K-Pet Süper Lig’in 28’inci haftasında Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda karşı karşıya gelen Küçük Kaymaklı ile Binatlı 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk devresinin bitiş düdüğü öncesinde Musa Şanlıer sahneye çıkıp Binatlı’yı öne geçiren golü attı ve misafir ekibi soyunma odasına önde götürdü. Remzi Betmezoğlu, karşılaşmanın ikinci devresinde Kaymaklı adına beraberlik golünü kaydetti. Mücadelenin sonunda Küçük Kaymaklı 49, Binatlı 31 puana yükseldi.

Önemli anlar

Dk.6: Çağrı Kıral’ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde Odo Joshua’nın vuruşunu yaptı top üstten dışarı gitti.

Dk.7: Bu kez Remzi Betmezoğlu ceza sahasına girdi vuruşunda top direğin yanından dışarıya çıktı.

Dk.8: Kemal Uçaner, ceza sahası yayı üzerinden kaleyi karşısına alarak vuruşunu yaptı, kaleci Süleyman topu kesti.

Dk.31: Kemal Uçaner kaleye pararel bir vuruş yaptı, kaleci Süleyman’dan seken top Musa’nın önünde kaldı. Musa vuruşunu yaptı ancak top dışarıya gitti.

Dk.43: Kemal Uçaner’in sol taraftan yaptığı ortaya arka direkte müsait pozisyonda bulunan Musa Şanlıer vuruşunu yaptı ve topu bu kez ağlara göndermeyi başardı (0-1)

Karşılaşmanın ilk devresi Binatlı’nın üstünlüğüyle sona erdi.

Dk.60: Uğur Gök’ün kaleciyle karşı karşıya kaldı, yerden vuruşunda top direkten geri geldi.

Dk. 62: Yağış’ın ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda top kaleci Ercan’dan döndü dönen topu tamamlayan Remzi topa ağlara yolladı. (1-1)

Dk.73: Aleksandır’ın ceza sahası dışından vuruşunda topu kaleci Süleyman dışarı attı.

Dk.75: Kullanılan köşe atışında kaleci Süleyman’ın müdahalesi sonrası top kısa düştü. Mehmet Neşe’nin vuruşunu çizgi üzerinde Serhan uzaklaştırdı.

Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.