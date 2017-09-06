Binatlı’dan “Polem’e gel” paylaşımı

Süper Lig'de iddialı bir kadro kuran Binatlı, kadrosuna kattığı transferleri bu video ile ön plana çıkardı.

Türkiye'de Beşiktaş'ın başlattığı ve transferlerini duyurduğu video şeklinden esinlenen Binatlı, #binatlıyagel #sendepolemegel hashtag'leri ile güzel bir görsel hazırladı. Kulüp başkanı Orsel Neşe'nin takım kaptanı Kemal Uçaner'e "Kaptan takımı hazırla, sefere çıkıyoruz" kısa mesajı ile başlayan videoda yeni transferler sırası ile birbirini arayarak "Ben de Binatlı'dayım. Polem'e gel" diyerek birbirlerini Güzelyurt ekibine davet etti. Hazırlanan video renkli görüntülere sahne olurken videonun sonunda taraftarlara "Sen, ben yok. Binatlı var. Sensiz bir kişi eksiğiz" mesajı verildi.