Binatlı’da yabancılar tamam

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’de bu sezon iddialı ekip kuran ve ligde bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Binatlı’da yabancı oyuncular belirlendi. Sarı yeşilliler, Abia Israel, Evor John Bello ve Amoo Kehinde ile yola devam edecek.

Yabancı sayısı 6’ya kadar yükselmişti

Temmuz ayının henüz başında yeni sezonu açan Binatlı’da yabancı oyuncuların sayısı merak konusu olmuştu. Federasyonun aldığı kararla yeni sezonda sadece 3 yabancı oynatılacak olması ve Binatlı’da geçen sezonlardan bulunan mevcut yabancı oyuncuların sayısı fazla olmasıyla birlikte yönetim ve teknik heyet oyuncu elemesi konusunda kolay karar verememişti. Geçen sezonlardan 5 oyuncusunu adaya getiren Güzelyurt ekibi, Shehu Olawale Tijani isminde bir de Nijeryalı oyuncu denemişti.

Offor Cihangir’e, Aleksandır Kaymaklı’ya kiralandı

Antrenmanlar sürerken denediği yabancı oyuncuyu beğenmeyen Binatlı, o günlerde gözünü yabancı sayısının düşürülmesine çevirmişti. İlk olarak Offor’u kadroda düşünmeyen Binatlı, oyuncuyu Süper Lig’in bir diğer güçlü ekiplerinden Cihangir’e kiralandı. 1 yabancı oyuncu daha eksiltmesi gereken Binatlı, Abhazya’lı oyuncusu Aleksandır Kogoniya’yı elemek zorunda kaldı. Binatlı, Abhazyalı oyuncuyu Küçük Kaymaklı’ya kiraladı.

Evor John Bello, Abia Israel ve Amoo Kehinde ile yola devam edecek

Binatlı 2017-2018 sezonun ilk devresinde yabancı oyuncuları Abia Israel, Evor John Bello ve Amoo Kehinde ile yoluna devam edecek. Abia Israel ve Evor John Bello hücumda görev alırken, Amoo Kehinde sarı yeşilli ekibin orta sahasında görev yapacak.