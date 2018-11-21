Binatlı'da Offor şoku

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Binatlı forması giyen golcü futbolcu Chinonso Offor’un kimseye haber vermeden ülkeden ayrıldığı öğrenildi.

Hafta sonu karşılaşacakları Lefke maçı hazırlıklarına devam Binatlı'da kimseye haber vermeden dün yapılan antrenmanına katılmayan futbolcunun bu hareketi üzerine Binatlı yöneticileri oyuncunun evine gitti. Binatlı yöneticileri futbolcunun ve eşyalarının evde olmadığını görünce büyük şaşkınlık yaşadıkları öğrenildi. Konu ile ilgili olarak ulaştığımız Binatlı Teknik Direktörü Gökmen Davutoğlu, yaşananları doğruladı ve oyuncunun adadan ayrıldığını düşündüklerini belirtti.

Offor, ligde bu sezon 3 kez fileleri havalandırmıştı. Binatlı 9. hafta sonunda ligde 10 puanla 11. sırada yer alıyor.