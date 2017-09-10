Binatlı’da imzalar sürüyor

K-Pet Süper Lig’in şampiyonlukta iddialı takımlarından Binatlı’da transferler devam ediyor. Bir süredir takımla birlikte çalışmalara katılan Burak Sarıkaya’nın yanı sıra Cuma günü transferi netlik kazanan Taner Bingöllü kendilerini Güzelyurt ekibinin futbolcusu yapan imzayı attı. Bilindiği gibi Binatlı daha önce Erbay Bertiz’i serbest transferden, Yusuf Yontar, Çağdaş Arslan ve Reşit Erişik’i Yenicami’den, Türk Ocağı’ndan Murat Gertik ve Bostancı Bağcıl’dan Kamil Çerkez’i renklerine bağlamıştı.