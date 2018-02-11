Binatlı’da Hasan Topaloğlu dönemi

YENİDÜZEN Spor Servisi

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Binatlı’da teknik direktörlük koltuğuna tecrübeli teknik adam Hasan Topaloğlu getirildi. Önceki akşam, Yönetim Kurulu’nun toplanarak Gökmen Davutoğlu ile yolların ayrılmasıyla birlikte yeni teknik adam arayışına geçen sarı yeşilli ekip, tecrübeli teknik adam Hasan Toplaoğlu ile anlaştı.

Topaloğlu: “Hedefi gerçekleştirmek için çok çalışacağız”

Binatlı ile el sıkışmasının ardından YENİDÜZEN’e konuşan deneyimli teknik adam, bunun bir bayrak yarışı olduğunu ve takımı bu noktaya taşıyan eski teknik heyete teşekkür etti. Kendisine güvendikleri için Binatlı yönetimine de teşekkürlerini ileten Topaloğlu, bu güveni boşa çıkarmayacağını söyledi. Binatlı’nın hedefinin şampiyonluk olduğunu yineleyen tecrübeli teknik adam, bu hedefi gerçekleştirmek için çok çalışacaklarını da sözlerine ekledi.