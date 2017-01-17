Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’de ilk devreye istediği gibi başlayamayan ancak devrenin sonuna doğru aldığı sonuçlarla ligde kalıcı olmak istediğini kanıtlayan Binatlı’da ikinci devre hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sarı yeşilliler, geçtiğimiz haftadan bu yana denediği yabancı oyuncularda kararını verecek. Binatlı, geçtiğimiz hafta 29 yaşındaki Kongo vatandaşı Lelo M’bele ve 19 yaşındaki Nijerya vatandaşı Offor Chinonso Godswill’i adaya getirmiş ve hem idmanlarına, hem de hazırlık maçındaki performanslarına bakmıştı. Teknik heyetin kararı doğrultusunda, hafta içerisinde Abia İsrael de olmak üzere seçenekler arasından tercihini yapacak.

Neşe: “Başka yerli transfer düşünmüyoruz”

Binatlı Başkanı Orsel Neşe, başka yerli transfer yapmayı düşünmediklerini, teknik heyetin yabancı oyuncular konusunda verecekleri kararlarla transferi bitirmeyi düşündüklerini söyledi. Neşe, şu anda denenen oyucuların forvet olduğunun da bilgisini verdi. Binatlı bu ara transfer döneminde Musa Şanlıer’i kiralık, eski oyuncusu Emir Eğitmen’i ise Değirmenlik’ten bonservisli olarak kadrosuna kattı.