Binatlı top başı yapıyor

Hüseyin KIRAL

Yeni sezon hazırlıklarına resmi olarak yarın başlayacak olan Binatlı’da teknik direktör Gökmen Davutoğlu, “Geçtiğimiz sezon yaşanan şansızlıkların bu yıl yaşanmaması için işi başından sıkı tutmak arzusundayım. Hedefimiz tabii ki kulübe kupa kazandırmaktır” dedi. Yarın saat 19.00’da alt yapı oyuncuları ile birlikte tüm takımın kulüp lokalinde toplanacağının altını çizen Gökmen Davutoğlu, “Kulüp lokalinde gerçekleşecek seremonide başkan Orsel Neşe’nin yapacağı konuşma sonra kendi tesislerimizde ilk idmanı yapacağız” dedi.

Davutoğlu: “Yeni transferlerimizle gücümüze güç kattığımıza inanıyorum”

Yeni sezonda hedefini mutlaka bir kupa olarak koyan Binatlı’da yarın yapılacak olan resmi sezon açılışına takıma yeni transfer olarak katılan oyuncularda yer alacak. Yenicami’den Erbay Bertiz, Yusuf Yontar ve Reşit Erişik ile Türk Ocağı’ndan Murat Gertik’i renklerine bağladıklarını belirten Davutoğlu, yeni transferlerin kaliteli oyuncular olduğunu ve takıma çok faydalı olacaklarına inandığını ve nokta transferler olarak değerlendirdiğini söyledi. Yeni sezon çalışmaları için de bonservisi elinde bulunan yabancı oyuncularının yanında bir iki tane daha oyuncu katarak denemek istediklerinin altını çize Gökmen Davutoğlu, “Amaç takıma yararlı olacak olan en iyi oyuncuyu seçmek ve sezon sonunda camiaya bir kupa sevinci yaşatmak olduğunu” söyledi.