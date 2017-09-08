Binatlı Taner’de ısrarcı

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Binatlı, daha önceden gündeme getirdiği Taner Bingöllü transferini yeniden gündeme getirdi. Sarı yeşilli ekibin, oyucu için Küçük Kaymaklı’nın kapısını çalacağı öğrenildi.

Yeşilova ile görüşmeler sonuçsuz kaldı

Taner Bingöllü için bir süredir Süper Lig’in yeni ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova ile Küçük Kaymaklı takımları arasında görüşmeler yürütülüyordu. Oyuncuyla anlaşan Girne ekibi, takımı Küçük Kaymaklı ile anlaşmaya varamadı ve görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Binatlı kadrosuna katmak istiyor

Süper Lig ekiplerinden Binatlı, bir süre önce oyuncu için Küçük Kaymaklı’nın kapısını çalmaya hazırlanmış, ancak görüşmeler başlamadan noktalanmıştı. Bu kez oyuncuyu takıma kazandırmak için daha yoğun çalışan Güzelyurt ekibinin Taner ile anlaştığı ve bugün Küçük Kaymaklı ile pazarlığa oturulacağı öğrenildi.

33 maçta forma giydi

Savunmanın ortası ve solunda görev yapabilen Taner Bingöllü, geride kalan sezonda lig ve kupa maçlarında toplam olarak 33 maçta forma giydi. Bingöllü, bu sezon forma giydiği karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. Savunma oyuncusu, ligin 2’nci haftasında GAÜ Çetinkaya ile oynadıkları karşılaşmada golünü atarak takımını o maçta galibiyete taşıyan isim olmuştu.