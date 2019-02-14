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  3. Binatlı sonradan açıldı: 1-4
Binatlı sonradan açıldı: 1-4

Binatlı sonradan açıldı: 1-4

Erdal Barut Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 4-1’lik skorla kazanan Binatlı adını çeyrek finale yazdırdı.

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STAT: Erdal Barut Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı, Cemal Sakallı, Hakan Gök

ESENTEPE: Onur Özbingül, Şahin Şeker, Hasan Sungur, Tidiane Sane, Efosa Francis, Junior Mfede (Dk.42 Ahmet), Yakub Şen, Mahmut İzoğlu (Dk.75 M. Günlü), Kağan Görneçli, Uğurcan Başayak, Hüseyin Ermiş (Dk.60 Vurkan)

BİNATLI: Salih Beyoğlu, Mustafa Süzgen (Dk.46 Jorge), Abdullah Umut, Sertaç Özbilin (Dk.70 Dos Santos), Muammer Tip, Burak Sarıkaya (Dk.72 Barkın), Rahmi Çelik, Omodiagbe Victory, Hasan Nalbant, Zihni Temelci, Alattin Yavuz

GOLLER: Dk.18 Junior Mfede (Esentepe) – Dk.40 Hasan Nalbant, Dk.52 ve 58 Jorge, Dk.70 Victory (Binatlı)

Kıbrıs Kupası 2. Tur mücadelesinde iki Süper Lig ekibi Esentepe ile Binatlı karşı karşıya geldi. Erdal Barut Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 4-1’lik skorla kazanan Binatlı adını çeyrek finale yazdırdı.

Binatlı’ya turu getiren golleri Hasan Nalbant, Jorge (2) ve Victory kaydetti. Esentepe’nin maçtaki tek sayısı Mfede’den geldi.

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