Binatlı sahaya indi

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Süper Lig ekibi Binatlı yeni sezon çalışmalarına dün yaptığı ilk antrenmanla birlikte resmen başladı. Sarı yeşillilerin gerçekleşen ilk antrenmanında bazı oyuncular tatilde olduğu gerekçesiyle idmana katılamadı.

Neşe: “Başarılı olmak için gayret gösteriyoruz”

Başkan Orsel Neşe, bu sezon kesinlikle üst sıralara oynamak istediklerini belirtirken, başarılı olmak için Yönetim Kurulu olarak gerekli gayreti gösterdiklerini, bu gayreti futbolcuların da göstermesi gerektiğinin altını çizdi. İyi bir kadro oluşturduklarından bahseden Orsel Neşe, takımı güçlendirmek için çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti.

Davutoğlu: “Keyif veren bir takım arzuluyoruz”

Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu’nun yaptığı konuşmada ise iyi bir takım olduklarının altını çizerek, bu sezonki hedeflerinin kesinlikle ilk 5 olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, çalışmaların gelecek hafta itibariyle sıklaşacağını, başarılı olmanın temelinde çok çalışmak olduğunu dile getirdi. Gökmen Davutoğlu, bu sezon keyif veren ve hırslı bir takım olmak istediklerini sözlerine ekledi.