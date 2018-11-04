Binatlı nefes aldı: 2-0
K-Pet Süper Lig’de Binatlı ile Merit Alsancak Yeşilova karşılaştı, maçta kazanan ev sahibi Binatlı oldu
K-Pet Süper Lig’in 7.haftasında Binatlı ile Merit Alsancak Yeşilova takımları kozlarını paylaştı. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan maçta kazanan 2-0’lık skorla Binatlı takımı oldu. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan iki takımın mücadelesinde Binatlı’nın galibiyet gollerini Burak Sarıkaya ile Mehmet Ali Avunç kaydetti. Binatlı takımı aldığı galibiyetle puanını 7’ye yükseltirken, Merit Alsancak Yeşilova 5 puanda kaldı. Ligde 8.haftada Binatlı, Çetinkaya’ya konuk olurken, Merit Alsancak Yeşilova takımı da Gönyeli’yi konuk edecek.
STAT: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
HAKEMLER: Mustafa Öztugay, Cemal Sarı, Necmi Bulut
BİNATLI
Salih Beyoğlu
Burak Sarıkaya
Ayhan Dumancı
Zihni Temelci
Yunus Emre İleli
Offor
Kehinde
Israel Ammanuel
(90+3.Dk Mehmet)
Alatdin
Mustafa Süzgen
(58.Dk Sami )
Abdullah Umut
(78.Dk Barkın)
TD: Gökmen Davutoğlu
MERİT A. YEŞİLOVA
Hasan Piro
Binya Gilles
Mejdi Direniş
Vakkas Kaynarca
Memduh Sarıoğlu
İlyas Niyazi
Jeffrey Makoti
(64.Dk Hamis)
Yasin Doğan
(78.Dk Ulaş)
Mustafa Yaşınses
Billy Osman
Hafız Konkoni
(52.Dk Burak Koçar)
GOLLER: 25.Dk Burak Sarıkaya, 90+4.Dk Mehmet Ali Avunç (Binatlı)