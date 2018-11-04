Binatlı nefes aldı: 2-0

K-Pet Süper Lig’in 7.haftasında Binatlı ile Merit Alsancak Yeşilova takımları kozlarını paylaştı. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan maçta kazanan 2-0’lık skorla Binatlı takımı oldu. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan iki takımın mücadelesinde Binatlı’nın galibiyet gollerini Burak Sarıkaya ile Mehmet Ali Avunç kaydetti. Binatlı takımı aldığı galibiyetle puanını 7’ye yükseltirken, Merit Alsancak Yeşilova 5 puanda kaldı. Ligde 8.haftada Binatlı, Çetinkaya’ya konuk olurken, Merit Alsancak Yeşilova takımı da Gönyeli’yi konuk edecek.

STAT: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Mustafa Öztugay, Cemal Sarı, Necmi Bulut

BİNATLI

Salih Beyoğlu

Burak Sarıkaya

Ayhan Dumancı

Zihni Temelci

Yunus Emre İleli

Offor

Kehinde

Israel Ammanuel

(90+3.Dk Mehmet)

Alatdin

Mustafa Süzgen

(58.Dk Sami )

Abdullah Umut

(78.Dk Barkın)

TD: Gökmen Davutoğlu

MERİT A. YEŞİLOVA

Hasan Piro

Binya Gilles

Mejdi Direniş

Vakkas Kaynarca

Memduh Sarıoğlu

İlyas Niyazi

Jeffrey Makoti

(64.Dk Hamis)

Yasin Doğan

(78.Dk Ulaş)

Mustafa Yaşınses

Billy Osman

Hafız Konkoni

(52.Dk Burak Koçar)

GOLLER: 25.Dk Burak Sarıkaya, 90+4.Dk Mehmet Ali Avunç (Binatlı)