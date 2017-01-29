Binatlı Musa’yla vurdu: 1-0

STAT: Fikri Karayel Stadı

HAKEMLER: Ali Özer ***, Hakan Ünal **, Doğan Elmalı ***

BİNATLI: Adnan Yıldız**, Kadir Hakel*, Erencan Arslan*, Emek Kırılmaz*, Sertaç Özbilen**, Aleksandr* (Dk.60 Offor*), Kemal Uçaner** (Dk.90 Ayhan Dumancı) Çağakan Kılıç*, Kehinde A. Owoeye**, Musa Şanlıer**, Mehmet Neşe* (Dk.76 Abdullah Umut*)

MORMENEKŞE: Oğuzhan Doşar*, Emre Kuvvetlişahin*, Rifat Emirhan**, Kenan Gümüşören*, Fetin Beyitoğulları*, Nasuh Güngör**, Sami Yahat*, Süleyman Demba**, Can Özsoy* (Dk.53 Tufancan Kolemenoğlu*), Ali Bayır*, Drissa Oagnogo** (Dk.73Fofana*)

GOL: Dk.59 Musa Şanlıer (Binatlı)

SARI KARTLAR: Dk. 44 Kehinde Owoeye Dk. 79 Emek Kırılmaz (Binatlı) Dk. 32 Sami Yahat (Mormenekşe)

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in 16’ncı haftasında, ligin son sırasında yer alan Mormenekşe’yi konuk eden Binatlı, zorlandığı karşılaşmadan 3 puan almayı bildi. Sarı yeşilliler, maçın başından itibaren baskısını rakibine hissettirse de karşılaşmanın ilk devresinde önemli bir pozisyon bulamadı. Karşılaşmanın 59’uncu dakikasında gelen ortaya düzgün bir vuruş yapan yıldız oyuncu Musa Şanlıer, Binatlı’ya 3 puan getiren golü attı. Golden sonra iki takımın da baskılı bir futbol oynamasına rağmen karşılaşmada başka gol olmadı. Bu galibiyetle Binatlı puanını 20’ye yükseltti.

Önemli anlar

34. dakika: Musa Şanlıer ceza sahası dışından şansını denedi top yandan dışarıya gitti.

39. dakika, genç oyuncu Mehmet Neşe, kaleciyi de geçti vruruşunu yaptı ancak topu Mormenekşe oyuncusu Fetin topu dışarıya attı. Kullanılan serbest vuruşta top direkt kaleye yöneldi kaleci son anda topu çelmeyi başardı.

59. dakika, ceza sahasına gelen ortada topla buluşan Musa düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi. (1-0)

69. dakika, Ali Bayır ceza sahası içinden vurdu direkten dönen topta vuruş çabaları arasında top kornere çıktı.

75. dakika, Binatlı’nın yeni transferi Offor’un sol taraftan ceza sahası içine kestiği topa vuruşunu yapan Kemal Uçaner müsait pozisyondan yararlanamadı.

78. dakika, Sami Yahat ceza sahası yayından vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarıya gitti.