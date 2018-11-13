Binatlı kendine geldi

K-Pet Süper Lig’in Güzelyurt bölgesi ekiplerinden Binatlı’da son haftalarda alınan sonuçlar yüzleri güldürdü. Hafta sonu ligin 8’inci hafta mücadelesinde konuk olduğu Çetinkaya’yı 3-0’lık skorla mağlup eden yeşil sarılı ekip, son üç haftada hanesine 7 puan yazdırdı. İlk haftada Yenicami mağlubiyeti sonrası Girne’den Doğan Türk Birliği galibiyeti ile dönen Binatlı, üst üste üç haftayı mağlubiyetlerle kapatmıştı. K.Kaymaklı ile 2-2 berabere kalan Binatlı, arka arkaya aldığı Merit Alsancak Yeşilova ve Çetinkaya galibiyetleriyle 10 puana ulaşarak an itibarı ile ligde rahat bir nefes aldı. Binatlı 2017 – 2018 sezonunun 7’inci haftası 14 puanla tamamlarken o performansa yakın bir noktaya ulaşmış oldu..