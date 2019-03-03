Binatlı kaptı kaçtı: 2-3

K-Pet Süper Lig’in 20’nci haftasında Cihangir ile Binatlı karşı karşıya geldi. Cihangir Stadı’nda 5 gole sahne olan karşılaşmayı Binatlı 3-2 kazanarak ikinci devrede ilk kez galip geldi. Binatlı iki kez geriye düştüğü maçı Hasan Nalbant, Zihni Temelci ve Vinicius Jorge’nin uzatmalardaki golü ile kazandı. Cihangir’de Musa ve Salih Say’ın golleri galibiyet için yeterli olmadı.

Bu skorun ardından Cihangir 33 puanda kalırken, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Binatlı 18 puana yükseldi.

Ligin 21’inci haftasında Cihangir, Gönyeli’ye konuk olacak. Binatlı ise Küçük Kaymaklı’yı konuk edecek.

STAT: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı***, Olgun Canik**, Özal Çağlayan**

CİHANGİR

Tuğcan Aksulu**

Erol Aksunlar*

Nurettin Gecekuşu*

Ertan Bulut**

Mikail Sivri*

Çağlar Toklu*

Fırat Ersalan*

Ali Öztürk*

Yannick Stephane*

(Dk.49 Salih)**

Oliver Uche Sunday*

Musa Şanlıer**

(Dk.74 Doğan)*

TD: Hasan Burgaç

BİNATLI

Salih Beyoğlu**

Hüseyin Taşçı**

Muammer Tip**

(Dk.90+1 Yunus)

Sertaç Özbilin**

Burak Sarıkaya**

Omadiagbe Victory***

Paula Sergio**

Vinicius Jorge***

Hasan Nalbant**

(Dk.58 Abdullah)**

Zihni Temelci**

Alattin Yavuz**

(Dk.72 M. Süzgen)*

TD: Gökmen Davutoğlu

GOLLER: Dk. Musa Şanlıer, Dk.80 Salih Say (Cihangir) – Dk.25 Hasan Nalbant, Dk.86 Zihni Temelci, Dk.90+2 Vinicius Jorge (Cihangir)

Fotoğraf: Burhan Gürkan