STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Hakan Muhtaroğlu***, Doğan Elmalı***, Necmi Bulut***

BİNATLI: Ercan Samancıoğlu**, Emek Kırılmaz**, Emir Eğitmen**, Erencan Arslan**, Kehinde Amoo**, Abdullah Umut**, Musa Şanlıer** (Dk.85 Mustafa Süzgen), Kemal Uçaner**, Aleksandır** (Dk.62 Offor**), Mehmet Neşe** (Dk.46 Berkem Korbay**), Sertaç Özbilin**

LEFKE: Ahmet Vatansever**, Hüseyin Akaçalı**, Allen Assogba**, Amstrong**, Arif Solkanat**, Semih Ünaldı**, Mehmet Toros**, Zekai Serdar (Dk. 65 Berk Öreç**), Cemal Cemsal**, Kasım Tağman** (Dk.77 Shabat Louca**), Mehmet Volkan** (Dk.73 Batılay Uskuri**)

GOLLER: Dk.71 Offor (Binatlı) Dk.60 Kasım Tağman (Lefke)

K-Pet Süper Lig’in 29’uncu haftasında Binatlı ile Lefke’nin karşı karşıya geldiği mücadele 1-1 sona erdi. Binatlı, bu maçta puan kaybetmemesi durumunda ligde kalacağı bilinciyle temkinli oynadı. Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlandı. 60’ıncı dakikada Kasım’ın kullandığı serbest vuruş sonrasında öne geçen konuk ekip, 71’inci dakikada kalesinde golü gördü. Karşılaşmanın ardından Binatlı 32, Lefke ise 39 puana yükseldi. Karşılaşmayı beraberlikle kapatan sarı yeşililer, ligden düşen son takımın değirmenlik olduğunu resmen tescilledi.

Önemli anlar

Dk.27: Lefke ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrasında top Sertaç’ın önünde kaldı, Sertaç vuruşunu yaptı ancak top kaleci Ahmet’te kaldı.

Mücadelenin ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.

Dk.52: Musa Şanlıer sağ çaprazdan vuruşunu yaptı top kaleci Ahmet’te kaldı.

Dk.55: Sağ kanattan gelen ortaya Kemal Uçaner dışarı doğru kesti. Musa vuruşunu yaptı ve kaleci Ahmet bu pozisyonda da başarılı oldu.

Dk.60: Kasım’ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top uzak direğe de çarparak ağlarla buluştu. 0-1

Dk.71: Oyuna sonradan giren yabancı oyuncu Offor, bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda güzel bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 1-1

Dk.80: Offor ceza sahası dışından vuruşunu yaptı top az farkla dışarıya gitti.

Mücadelede başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.