Binatlı imzaları attırdı

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in batı ekiplerinden Binatlı, daha önceden anlaşma sağladığı Emir Eğitmen ve Musa Şanlıer’e dün imza attırdı. Küçük Kaymaklı’dan kiralık olarak gelen Musa Şanlıer sezonun ikinci devresinde sarı yeşilli formayı giyecek. Güzelyurt ekibi eski oyuncusu Emir’le de nikah tazeledi. Emir, sezon başında Değirmenlik’e imza atmış ancak Değirmenlik’te hiç forma giymemişti.

Transferler devam edecek

Binatlı’da ikinci devre hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, bir taraftan da transfer çalışmaları da yoğun bir şekilde sürüyor. Güzelyurt ekibi, bir yıldız oyuncuyu daha transfer etmek girişimlerde bulunulduğu öğrenildi.