Binatlı erimeye devam ediyor: 1-4

K-Pet Süper Lig’in 20’nci haftasında Binatlı, Küçük Kaymaklı’yı Üner Berkalp Stadı’nda konuk etti. Binatlı, öne geçtiği karşılaşmadan ikinci devrede gördüğü peş peşe gollerle 4-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında önemli bir yara daha aldı. Küçük Kaymaklı’ya galibiyeti getiren goller Uğur (2), Yusuf Özbahar ve Sercan Çoban’dan geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise Peter kaydetti. Mücadelede Binatlı’dan Amoo Kehinde, Küçük Kaymaklı’dan ise Mehmet Kaygısız ve Sercan Çoban kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmanın sona ermesiyle Binatlı 34 puanda kalırken, Küçük Kaymaklı da 34 puana ulaşmış oldu.

Peş Peşe gelen puan kayıpları

K-Pet Süper Lig’de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen ve ilk devreyi lider Yenicami’nin 1 puan gerisinde bitiren Binatlı, şu ana kadar geride kalan 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Özellikle son 3 haftada oynadığı GAÜ Çetinkaya, Merit Alsancak Yeşilova ve Küçük Kaymaklı karşısında öne geçmesine rağmen sonuca gidemeyen Binatlı, şampiyonluk yarışından uzaklaşmış oldu.

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa*, Yusuf Bakar**, Cem Öksüzoğulları*

BİNATLI

Yusuf Yontar*

Eren Can Arslan*

Amoo Kehinde*

Taner Bingöllü*

(Dk.69 Abdullah)*

Çağdaş Arslan*

Mehmet Erol*

Şenol Şöför*

Burak Sarıkaya*

(Dk.64 Kemal Yıldırım)*

Mehmet Neşe*

(Dk.46 Kemal Uçaner)*

Evor J. Bello*

Peter*

TD: Hasan Topaloğlu

K.KAYMAKLI

Ali Duvarcı**

Mehmet Kaygısız*

Yusuf Özbahar***

Uğur Gök***

Turgut Kaan Çoban**

Hüseyin Sadıklar**

Konan**

Franck Mbargh*

(Dk.90 Ahmet Aydoğdu)

Sercan Çoban***

Berkem Nurdal**

Bayram Anday*

(Dk.24 Tuğrul)**

TD: Mehmet Ali Özgürgün

GOLLER: Dk.13 Peter (Binatlı) Dk.50 Sercan Çoban, Dk. 52 ve 72 Uğur Gök, Dk.66 Yusuf Özbahar (K.Kaymaklı)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.59 Amoo Kehinde (Binatlı) Dk.59 Mehmet Kaygısız, Dk.89 Sercan Çoban (K.Kaymaklı)