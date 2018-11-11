Binatlı Çetinkaya’ya acımadı: 0-3

K-Pet Süper Lig’in 8’inci haftasında Çetinkaya ile Binatlı karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı konuk Binatlı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Ammanuel İsrail’in bir gol bir asistle yıldızlaştığı maçta sarı yeşilli ekibin galibiyet sayıları İsrail, Mustafa Süzgen ve Offor’dan geldi. Bu skorun ardından Çetinkaya 9 puanda kalırken Binatlı 10 puana yükseldi. Ligin 9’uncu haftasında Çetinkaya, Gönyeli’ye konuk olacak. Binatlı ise Türk Ocağı’nı ağırlayacak.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER

Ali Özer***

Engin Akkagün***

Ahmet Özkurtuluş***

ÇETİNKAYA

Cenk Yılmaz*

Hakan Karacaoğlu*

Serkan Önet**

Abbas Osum*

Batuhan Calban*

(Dk.70 Ümitcan)*

Ömer Gül**

(Dk.54 Mete)*

Behiç Kum**

(Dk.82 Doğukan)

Çağdaş Arslan*

U. Nwachukwu*

Ali Lamin*

Faye Baptiste*

TD: Hakan Sermaye

BİNATLI

Salih Beyoğlu***

Burak Sarıkaya***

Ayhan Dumancı**

Zihni Temelci**

Yunus E. İleli***

(Dk.89 Remzi)

Godswill Offor***

Kehinde Omoeye**

İsrael Ammanuel***

Hüseyin Taşçı**

(Dk.76 Barkın)**

Alattin Yavuz**

Mustafa Süzgen***

(Dk.82 Sami)

TD: Gökmen Davutoğlu

GOLLER: Dk.46 İsrael Ammanuel, Dk.62 Mustafa Süzgen, Dk.65 Offor (Binatlı)