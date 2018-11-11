Binatlı Çetinkaya’ya acımadı: 0-3
Binatlı ikinci yarıda bulduğu gollerle Çetinkaya deplasmanından galibiyetle ayrıldı
K-Pet Süper Lig’in 8’inci haftasında Çetinkaya ile Binatlı karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı konuk Binatlı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Ammanuel İsrail’in bir gol bir asistle yıldızlaştığı maçta sarı yeşilli ekibin galibiyet sayıları İsrail, Mustafa Süzgen ve Offor’dan geldi. Bu skorun ardından Çetinkaya 9 puanda kalırken Binatlı 10 puana yükseldi. Ligin 9’uncu haftasında Çetinkaya, Gönyeli’ye konuk olacak. Binatlı ise Türk Ocağı’nı ağırlayacak.
STAT: Atatürk Stadı
HAKEMLER
Ali Özer***
Engin Akkagün***
Ahmet Özkurtuluş***
ÇETİNKAYA
Cenk Yılmaz*
Hakan Karacaoğlu*
Serkan Önet**
Abbas Osum*
Batuhan Calban*
(Dk.70 Ümitcan)*
Ömer Gül**
(Dk.54 Mete)*
Behiç Kum**
(Dk.82 Doğukan)
Çağdaş Arslan*
U. Nwachukwu*
Ali Lamin*
Faye Baptiste*
TD: Hakan Sermaye
BİNATLI
Salih Beyoğlu***
Burak Sarıkaya***
Ayhan Dumancı**
Zihni Temelci**
Yunus E. İleli***
(Dk.89 Remzi)
Godswill Offor***
Kehinde Omoeye**
İsrael Ammanuel***
Hüseyin Taşçı**
(Dk.76 Barkın)**
Alattin Yavuz**
Mustafa Süzgen***
(Dk.82 Sami)
TD: Gökmen Davutoğlu
GOLLER: Dk.46 İsrael Ammanuel, Dk.62 Mustafa Süzgen, Dk.65 Offor (Binatlı)