“Bin TL parayı tahsil etmek amacıyla kaçırdılar”

Mağusa’da 29 Ocak tarihinde Kennedy T. Dede’yi evinden darp ederek kaçıran ve Çanakkale Göletine götürerek Bin TL için ciddi şekilde darp edip ölümüne neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan 7 zanlı almış oldukları tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden yoğun güvenlik önlemleri altında Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. “Adam öldürme”, “İnsan kaçırma”, “Alıkoyma” ve “Ciddi darp” suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan zanlılar N.Ş, Z.K, O.K, 16 yaşındaki B.Ç, O.K, A.S ve 17 yaşındaki S.D’nin tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı.

Bazı zanlıların olayın ertesi günü yeniden olay yerine gittikleri tespit edildi...

Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Erkan Yahat, 29 Ocak tarihinde saat 21:45 raddelerinde zanlı N.Ş’nın daha önceden verdiği Bin TL parayı tahsil etmek amacıyla yanında zanlı Z.K, O.K, B.Ç, O.K, A.S ve S.D olduğu halde Kennedy Dede’nin evine giderek tüm zanlılarla birlikte Dede’yi zorla ve darp ederek apartman önündeki zanlı Z.K’ya ait GU 042 plakalı araçla kaçırdıklarını ve Çanakkale Göletine getirerek burada ciddi şekilde darp edip ölümüne neden olduklarını anımsattı. Zanlıların en son 23 Şubat tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde 7’şer günlük tutukluluk süresi daha temin edildiğini anımsatan Yahat, bu süre içerisinde 35 adet ifade daha temin edildiğini belirtti. Yahat, zanlı O.K’un cep telefonunda 142 adet görüşme verisinin tespit edildiğini anımsatarak, bu görüşmelerle ilgili olarak uzmandan temin edilen CD’nin incelendiğini ve bu görüşmelerden 38 tanesinin olayla ilgili görüşmeler olduğunu ve zanlıların birbirleri aleyhinde konuştuklarını tespit ettiklerini açıkladı. Yahat ayrıca olaydan 1 gün sonra yani 30 Ocak tarihinde akşam üzeri bazı zanlıların tekrardan Çanakkale Göletinde olay yerini ziyaret ettikleri yönünde konuşmaların da tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Yahat, zanlılardan alınan ses örnekleri ile ilgili halen Ses İnceleme Şubesinde konuşma ayrışımlarının devam ettiğini, Türkiye’den beklenen rapoların gelmediğini ve alınacak ifadelerin olduğunu söyledi. Yahat, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın selameti açısından tüm zanlıların 7’şer gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

7’şer gün daha...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlıların tahkikat maksatları bakımından 7’şer gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.