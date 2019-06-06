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Bin kişi Hala Sultan'ı ziyaret edecek

Bin kişi Hala Sultan'ı ziyaret edecek

Din İşleri Başkanlığı’nca, Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen Hala Sultan Tekkesi ziyareti bugün yapılıyor.

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Din İşleri Başkanlığı’nca, Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen Hala Sultan Tekkesi ziyareti bugün yapılıyor.

Ziyarete, normal zamanlarda Kıbrıs'ın güneyine geçişlerine izin verilmeyen KKTC ve Türkiye vatandaşlarından yaklaşık bin kişi katılıyor.

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