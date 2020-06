“Maskesiz içeriye girmek yasaktır” yazıyor cam kapıda... Kimin umurunda... Hem de kocaman yazıyor. Kimse tınmıyor. Bir ara bir doktor geliyor kelli felli, o da aynı... Çünkü her gün, her an, birileri “sıfır vaka” ile övünürken, korunmamız gerektiğini anlatmıyor, tedbiri öğretmek yerine, böbürlenme üzerinden bir salgın yönetimi tercih ediliyor.



***



İnsan doğayı kirlettikçe ve gezegenin dengesi bozuldukça, çirkinleşiyor hayat...

Genetiğiyle oynadıkça dünyanın rövanşı kötü oluyor. Şempanzeden aids, yarasadan covid türüyor. İnsanın arsızlığına karşı doğanın intikamı büyüyor.



***



Kıbrıs da aynı!

Doğanın değil sadece insanın da mayasını bozmuşlar burada...

Tabiatıyla oynanmış, kimliği dürtüklenmiş, nüfusu ellenmiş coğrafyamın...

Kendine yabancılaşmış giderek, tadı kaçmış.

Şimdi yeni modeller öneriyorlar.

Kimileri nedense ‘aslını’ sevemediler.



***



Ne olacak sonumuz?

Bilmiyoruz!

Şu günlerde zihnimizde en fazla yankılanan duygu bu: Bilmiyoruz!

Yerküre “bilinmez”e karşı topyekun bir sınav verirken, ada yarısına düşleri hapsedilen bizler epeydir aynı duygunun dehlizlerinde ömür tüketiyoruz.

Bilmiyoruz!

***

Yarınımızı, bilmiyoruz.

Bilmiyoruz, cebimize kaç para girecek.

İkinci bir dalga salgının gelip gelmeyeceğiniz bilmiyoruz.

Yurdumuz daha ne kadar barikatlarla bölünecek, bilmiyoruz.

Kendilerini Türkiye ya da Yunanistan’la özdeşleştirenler ne zaman aslında Kıbrıs’ta yaşadıklarını anımsayacak, bilmiyoruz.



***



Bilmiyoruz yangınlardan orman, betondan toprak kalacak mı geriye? Tepeden tırnağa bir kokuşmuşluk içinde konforlu korunaklarımızda daha ne kadar idare edeceğiz, bilmiyoruz.

Bilmiyoruz, pandemi hastanemiz olacak mı? Bir ay daha ‘yarım ücret’ karşılığı çalışanlar ‘maaş desteği’ alacak mı, bilmiyoruz. İşsizlerin, güvencesizlerin, yoksulların sonu ne olacak, bilmiyoruz.

Bilmiyoruz, daha kaç üniversite öğrencisinin evinde ölü bulunması gerekiyor, bu duyarsızlıktan kurtulmak için...

Bilmiyoruz, ‘mahcup’ açılan gece kulüplerinde ‘maskeli’ mi sevişiyor acaba devletten onaylı konsomatrisler?



***



Kıbrıs’ın yarısından Kıbrıs’ı kaybedenler yeni yeni modeller önerirken, neye benzeyeceğimizi bilmiyoruz.

Maskeli ya da maskesiz...

Kimin umurunda!