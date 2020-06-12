Bilişim Yasası'nda sona doğru…

Bilişim Suçları Yasa Tasarısı için Hukuk Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi’nde yapılan çalışmalarda sona gelindi. Komite Başkanı Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, YENİDÜZEN’e açıklama yaparak, bugün maddelerin oylamaya sunulacağını söyledi.

Dila ŞİMŞEK

Bilişim Suçları Yasa Tasarısı için Hukuk Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi’nde yapılan çalışmalarda sona yaklaştı. Komite Başkanı Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu YENİDÜZEN’e açıklama yaparak, bugün maddelerin oylamaya sunulacağını söyledi.

Hasipoğlu, Komite’nin gündemindeki bu tasarı ile ilgili ilk görüşmenin 13 Mayıs’ta yapıldığını, yapılan 4 genel görüşme sonrası bugün maddelerin görüşülerek oylamaya sunulacağını açıkladı.

Amacın bilişim hukukunu, bilgi ve teknolojinin kötüye kullanımı ile insanlara zarar verilmesini önlemek olduğunu vurguladı.

Hasipoğlu, oylamaya sunulacak maddelerde, kayıtsız haber sitelerinin haber servis edememesinin de belirtildiğini kaydetti.

Bunun yanı sıra, terörist faaliyetler, çocuk pornografisi ve izinsiz sanal bet gibi faaliyetlerin mahkeme emri olmadan da erişiminin engellenmesi mümkün olabilecek.

Bilgisayar ve iletişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçların bilişim suçu olarak sayıldığını dile getiren Hasipoğlu, gelişen teknolojinin hayatın ayrılmaz parçası haline gelmesiyle sanal güvenliğin öneminin de arttığını kaydetti. Bu nedenle, siber suçlarla mücadele edebilmek için “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı” hazırlanmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Taslak yasada neler var?

İnternette terörist eylemler, çocuk pornografisi ve izinsiz sanal bet gibi faaliyetlerin mahkeme emri olmadan da erişimi engellenecek.

Kaydı ve künyesi olmayan haber siteleri haber servis edemeyecek.

Kişisel verilerin kötüye kullanılması durumunda yaptırım uygulanacak.

Kişisel verilerin korunması yasa ile garanti altına açılacak.

Haber siteleri kayıtlı olacak, künyesi bulunacak.

“Kaydı ve künyesi olmayan haber siteleri haber servis edemeyecek”

Hasipoğlu, mahkeme emri olmadan suçlara müdahale edilebilmesi için çalışıldığını ifade ederek, oylamaya sunulacak somut çalışmaları şöyle anlattı: “Özellikle ‘haber’ sitesi adı altında açılan sitelerde son günlerde yaşanan artışla ilgili, Gazeteciler Birliği’nin de görüşlerini alarak, bu konuda künye şartını getirmeyi düşünüyoruz. Her önüne gelen, kaydı olmayan haber siteleri haber yapıp bunu internet ortamında servis edemeyecek. Yasa tasarısında yukarıda sayılan suçlardan terörist faaliyetler, çocuk pornografisi ve izinsiz sanal bet gibi faaliyetler, mahkeme emri olmadan da erişimin engellenmesi mümkün olabilmesi düşünülmektedir. Diğer hallerde önce mahkeme emri gerekmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle şüphesiz özellikle internet alanında kişisel verilerin korunumu internet ortamının dinamik yapısı gereği daha da zor hale gelmiştir. Birçok bilgi veya bazı paylaşılan bilgilerin harmanlanması ile kişisel veriler oluşturulabilmektedir. Bu bilgilerin birçoğu internet teknolojilerinin getirmiş olduğu kolaylıklar ile internet kullanıcılarının kendileri tarafından da paylaşılabilmektedir. Bugün sosyal ağlarda birçok kullanıcı kendini tanımlayıcı ve tasvir edici içerikli resim, video ve çeşitli diğer görsel ve işitsel araçları çok rahatlıkla paylaşabilmektedir. Bu bilgilerden çok rahatlıkla diğer kişisel veriler de üçüncü şahıslar tarafından oluşturulabilmektedir. Son olarak bu yasa ile amacımız insanlarımızın özgür bir ortamda ve güvenli bir alanda bilişim teknolojilerinden gereğince yararlanarak bu hizmetleri alabilmeleri veya verebilmelerini sağlamaktır.”

Bilişim suçu türleri nelerdir?

Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim

Bilgisayar Sabotajı

Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık

Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik

Bir Bilgisayar Yazılımının İzinsiz Kullanımı

Kişisel Verilerin Kötüye Kullanılması

Sahte Kişilik Oluşturma ve Kişilik Taklidi

Yasadışı Yayınlar

Ticari Sırların Çalınması

Terörist Faaliyetler

Çocuk Pornografisi

Hacking

