Bilişim ve siber suçlar konuşulacak

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı (KTİHV) ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) "Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Yasa Tasarısı: Önlem mi, sansür mü?” adlı ortak etkinlik düzenliyor.

KTGB’den yapılan açıklamaya göre, 19 Aralık Salı günü saat 18:00’de Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Lokali’nde gerçekleştirilecek panelde, Avukat Öncel Polili “Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Yasa Tasarısı” üzerine konuşacak ve erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi ile içeriğin yayından kaldırılmasına ilişkin kuralları insan hakları açısından değerlendirecek.

Panelde, teknolojinin günlük hayatımızın her alanına girmesiyle insan hakları alanında önemli bir tartışma alanı olan siber suçlar da tartışılacak.

