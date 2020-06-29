Bilişim Suçları Yasası Meclis'ten geçti

Tartışmalı Bilişim Suçları Yasası TDP’nin ret oyu, CTP-DP-HP-UBP ve YDP’nin evet oyu ile, oy çokluğu ile Meclis Genel Kurulu’nda geçti.

Hasipoğlu: “Bilgiler artık hayatımızın bir parçası, her şey telefonda, dolayısıyla eksiklikler olsa da bu yasanın geçmesi elzemdir”

Doğuş Derya, yasa tasarısında demokrasiye ters düşen maddeler varsa da ilgili taraflarla çalışarak düzeltebileceklerini söyledi.

Akansoy: “Yasa ötelenirse başka sorular ortaya çıkacak”

Arıklı: “Destekliyoruz”

Zeki Çeler: "Bilişim suçları yasası konusunda kamuoyu yeterince bilgilendirilmedi"

Denktaş: "Klavye kahramanlığı ortadan kalkacak"

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay: “İyi bir hamle”

Bilişim Suçları Yasası, Meclis Genel Kurulu’nda dört maddede yapılan değişikliğin ardından oy çokluğuyla kabul edildi. Yasaya CTP-DP-HP-UBP ve YDP evet oyu verirken, TDP ret oyu verdi.

Hasipoğlu: “Bu yasanın geçmesi elzemdir”

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, tasarıya ilişkin raporu okudu.

Hasipoğlu, yasa tasarısının komitede oy birliğiyle kabul edildiğini ifade ederek, yasa tasarısını madde madde okudu ve milletvekillerinin bilgisine getirdi.

10 yıldır Meclis gündeminde olan bu yasanın bir türlü bu seviyeye getirilemediğini, ancak komitede özveriyle çalışarak taraf kim varsa dinlendiğini ifade eden Hasipoğlu, her katılan kurumdan da yazılı görüş aldıklarını, ciddi bir çalışma yaptıklarına inandığını belirtti ve “Bilgiler artık hayatımızın bir parçası, her şey telefonda, dolayısıyla eksiklikler olsa da bu yasanın geçmesi elzemdir” dedi.

Denktaş tebrik etti

DP Milletvekili Serdar Denktaş, yasa tasarısının tamamlanmasından ötürü Hasipoğlu ve komite üyelerini tebrik etti.

Derya: “İfade özgürlüğüne önem verildi”

CTP Milletvekili Doğuş Derya tasarı üzerine söz alarak, bilişim suçlarının teknolojinin gelişmesiyle de engelleme veya kısıtlamalar getirileceği gibi algılandığını, ancak bilişim suçlarının engellenmesine yönelik bir yasa olduğunu ifade etti.

Derya, yasa tasarısının eksikleri olduğunu ancak yeniden çalışılarak geliştirilebileceğini anlatarak, insan hakları, ifade özgürlüğü gibi konulara önem verildiğini, sosyal medyada bazı haber sitelerine düzenleme getirecek künye şartının getirildiğini kaydetti.

Doğuş Derya, yasa tasarısında demokrasiye ters düşen maddeler varsa da ilgili taraflarla çalışarak düzeltebileceklerini söyledi.

Arıklı: “Destekliyoruz”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, Meclis kürsüsüne çıktığı günden beri getirilmesini istediği yasa tasarısından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, emek veren herkese teşekkür etti.

Arıklı, yasa tasarısının görüşüldüğü komite toplantılarına da katıldığını ve katkıda bulunduğunu anlatarak, ancak bazı görüşlerini kabul ettiremediğini ifade etti. Arıklı, bu yasada ara mekanizmanın gerekli olduğunu ifade ederek, bu yasa ile birinin başka birine iftira atması veya hakaret etmesi sonrası 24 saat içinde mahkemeye gidilmesi gerektiğini, ancak Türkiye ve Avrupa’da uygulanan ara mekanizma ile sorunun daha hızlı çözülebileceğini söyledi. Arıklı, yasa tasarısına oylarının olumlu olacağını açıkladı.

Çeler: "Bilişim suçları yasası konusunda kamuoyu yeterince bilgilendirilmedi"

Bilişim Suçları Yasa Tasarısı görüşülürken söz alan TDP Milletvekili Zeki Çeler, yasa konusunda kamuoyunun yeterince bilgilendirilmediğini söyledi.

Tasarıya katkıda bulunanlara teşekkür eden Çeler, gerekli bilgilendirme yapılarak kafalardaki soru işaretlerinin ortadan kaldırılmış olması gerektiğini belirtti.

Komitede, ifade özgürlüğünün sınırlandırılması yönünde öneri sunulduğunu fakat bu önerinin değerlendirilerek değişime uğrayacak olmasının olumlu bulduğunu dile getiren Çeler, bu değişimin daha önce değil de bugün burada yapılmasından insanların şüphe duymasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Polisin mahkeme kararı olmadan cihazlara el konması noktasında çekinceleri olduğunu dile getiren Çeler, kişilerin mahremiyetinin içerden sızdırılmasına karşın ne gibi yaptırım yapılacağının bilinmesini istedi.

Toplumun endişesinin şu anda ortada olduğunu ve özellikle ifade özgürlüğüyle ilgili maddenin de birazdan eklenecek olmasının toplumun tam bilgilendirilmediğinden kaynaklandığını dile getiren Çeler, toplumda yaşanan algıyı silmenin kendilerinin görevi olduğunu ve sorumluluğu herkesin alması gerektiğini söyledi.

Komiteye katılmamış olmalarının tartışmasına girmek istemediklerini kaydeden Çeler, çıkan yasanın bazı noktalarına muhalefet yapıldığında Meclis çalışmalarını etkilediğini söyledi.

Yasada eksik görülen bazı maddelerin olduğunu düşündüğünü ve bunların yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Çeler, toplumun yeteri kadar bilgilendirilmemiş olmasını eleştirdi.

Denktaş: "Klavye kahramanlığı ortadan kalkacak"

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş da, komite üyelerini çalışmalarından ötürü kutlayarak, yasa tasarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Denktaş, bu yasa ile geçmişte olduğu gibi şimdi de bir iftiranın veya yalan haberin yayılmasının hemen engellenemeyeceğini, dolayısıyla bir ara mekanizmaya ihtiyaç olduğunu ve bunda fayda olduğunu kaydetti.

Ne kadar çalışılırsa çalışılsın bir yasada eksiklikler olabileceğini ancak daha sonra yapılacak çalışmalarla bu eksikliklerin giderilebileceğini ifade eden Denktaş, komite başkanından yasa tasarısının pratikte nasıl çalışacağı ile ilgili basın toplantısı düzenleyerek kamuoyunun bilgilendirilmesini talep etti.

Denktaş, bu yasanın yürürlüğe girmesiyle eski “klavye kahramanlığının” ortadan kalkacağını, artık herkesin istediğini kolayca başkasına hakaret yazamayacağını, söyleyemeyeceğini ifade ederek, ayrıca izinsiz sanal bet gibi konularda daha etkin mücadele edilebileceğini kaydetti.

Denktaş, yasa tasarısına oylarının olumlu olacağını söyledi.

Akansoy: “Yasa ötelenirse başka sorular ortaya çıkacak”

Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nın Meclis’teki görüşülmesi sırasında söz alan CTP Milletvekili Asım Akansoy konuşmasında, yasanın önemine istinaden TDP’nin de bu tasarıya olumlu oy vermesini ve değişiklerin de dikkate almasıyla oy birliğiyle çıkmasını önerdi.

Komitede oldukça yoğun çalışma yürütüldüğünü ve kişisel hakların korunarak ve ifade özgürlüğünü de gözeterek tüm katılımcıları dikkatle dinleyerek bu aşamaya gelindiğini dile getiren Akansoy, bu yasanın yeterince tanıtılmadığının söylendiği fakat kendilerine Meclis’i takip eden vatandaşlardan e-mailler bile geldiğini kaydetti.

Toplumun daha da bilgilendirilmesi gerektiğinin doğru olduğunu söyleyen Akansoy, tasarının, komite toplantılarında birçok kesimin katkılarıyla Genel Kurul’a geldiğini kaydetti.

TDP’ye açık davet yaparak yasanın oy birliğiyle geçmesi teklifini değerlendirmelerini isteyen Akansoy, tasarıda yer alan suçların tanımlarının da net yapıldığını ve uzmanlığı olan kişilerin görüşleri alınarak yapının adım adım ileriye taşındığını belirtti.

Asım Akansoy, bu çalışmanın ötelenmesi halinde başka sorunların da ortaya çıkabileceğini dile getirerek bugün bu yasanın hep birlikte üç değişiklik de eklenerek sonuçlandırılması gerektiğini kaydetti.

Çağatay: “Emek veren herkese teşekkür ederim”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Erek Çağatay da, bilgi çağında yaşandığını ve bilgi üzerine hayatın inşa edildiğini ifade ederek, internetin de bu konuda büyük ve önemli bir yer tuttuğuna işaret etti.

İnternet kullanımının da hukuki bir zemine oturtulması gerektiği düşüncesinden yola çıkarak komitenin konuyu ele aldığını ve tasarıyı oy birliğiyle kabul ettiğini ifade eden Çağatay, bilişim üzerinden işlenecek suçların bu yasa ile engelleneceğini anlattı.

Çağatay, yasa tasarısı üzerine detaylı bilgiler vererek, HP olarak çok emek verilen bu yasa tasarısına olumlu oy kullanacaklarını söyledi ve katkı koyan, emek veren herkese teşekkür etti.

Erhürman: “Emek veren herkese teşekkür ederim”

Tasarıyla ilgili söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’na emek veren herkese teşekkür etti.

TDP Milletvekili Zeki Çeler’in değindiği noktayı önemsediğini ve bu konuda kısa bilgi vermek istediğini söyleyen Erhürman, yasa uyarınca bilgisayar ve diğer iletişim araçlarına el konulmasıyla, bu cihazların içeriğinin başka amaçlarla kullanılabileceği endişesinin yaşanmaması gerektiğini çünkü diğer yasalarla bunun da düzenlendiğini kaydedildi.

Ceza Yasası’nda görevin kötüye kullanılması ve Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması Yasası adı altında bu tür suçların engellendiğini söyleyen Erhürman, kişilerin özel hayatı ile ilgili ses ve görüntüleri ifşa eden kişilerin ağır suç işlediğini kaydederek yasa içeriğini okudu.

Yasada diğer eksikliklerin de giderileceğini dile getiren Erhürman, TDP Milletvekilinin endişesinin de böylece giderildiğini düşündüğünü kaydetti.

Atakan: “Önemli bir boşluğu dolduracak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, uzun zamandır tartışılan, konuşulan ve gelişen teknoloji ile bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan yasa tasarısının ortaya çıkmasında gelmiş geçmiş katkı koyan bütün paydaşlara teşekkür etti.

Hemen hemen her görüşün dinlendiğini, alındığını ve bir karşılık bulduğunu ifade eden Atakan, yasa tasarısının çok önemli bir boşluğu dolduracağına inanç belirtti.

Bilişim Suçları Yasası’nın daha etkin hale getirilmesi için diğer ilgili yasalarda da değişiklikler yapılması için çalışılması gerektiğini ifade eden Atakan, BTHK’nın da önemine işaret ederek, kurumun geliştirileceğini ve ülkenin atılımında önemli bir yere sahip olacağına vurgu yaptı.

Bazı maddeler değişti

Atakan’ın konuşmasının ardından yasa önerisinin madde madde görüşülmesine geçildi. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, burada söz alarak, yasa tasarısında yapılmasını istediği değişiklikleri milletvekillerinin bilgisine getirdi.

Hasipoğlu, bu çerçevede yasa tasarısının 20. maddesinin (1)’inci fıkrasının (B) bendinde bulunan “mağduriyet yaratan” söz dizisinin çıkarılmasını ve yerine “hukuk davalarına konu olabilen” söz dizisinin konmasını önerdi ve diğer değişiklik önerilerini de şöyle sıraladı:

“20 (2) (C) Temel hak ve özgürlüklerin Anayasa’nın 11. Maddesine aykırı şekilde sınırlanması sonucunu doğuracak veya Anayasa’nın 24. Maddesinde yer alan düşünce, söz ve anlatım özgürlüğüne aykırı olacak biçimde erişimin engellenmesi kararı verilemez.

20. maddesinin (3)’üncü fıkrasının (A) bendinde bulunan “ile bu madde altında yapılan emirnameye” söz dizisinin çıkarılmasını ve bu bentte sadece ‘Ceza Yasası’nın 63. Maddesine aykırı yayınlar’ ifadesinin yer almasını öneririm.”

Genel Kurul, önerileri oy çokluğuyla kabul etti.

Denktaş’tan sanat bet uyarısı

DP Milletvekili Serdar Denktaş, öneriler üzerine söz alarak, sanal bet konusunda hükümetin tedbirli olması uyarısında bulunarak, bu sektörde yaşanabilecek sıkıntıları anlattı, devletin kazançlı olacağı bir düzenlemeyi yapmasını istedi.

Uluçay: “İyi bir hamle”

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da, komitenin çok yoğun bir tempoyla çalışarak, uzun yıllardır bekleyen yasanın hayat bulmasına katkı sağladığını belirtti ve “ülke için iyi bir hamle oldu, tebrik ederim” dedi.

Konuşmaların ardından Meclis oturumu tamamlandı. Meclisin tamamlanamayan gündemi 6 Temmuz’daki olağanüstü birleşime ertelendi.

Bir sonraki birleşimi Meclis tatili başlayacağından olağanüstü birleşim olarak 6 Temmuz Pazartesi yapılacak.

Genel Kurul ayrıca “Tüketici Kredileri Yasa Önerisinin üçüncü görüşmesi” ile “Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmelerini de yaptı ve onayladı.