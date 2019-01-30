Ayşe GÜLER

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı , CTP Milletvekili Fikri Toros, bilişim sektörünün yasal alt yapısını oluşturmaya çalıştıklarını söyledi, Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi (Ar-Ge) Yasa Tasarısı’nın komite aşamasını bu hafta bitirmek üzere olduklarını dile getirdi.

Aynı zamanda komitede Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kurumlar Vergisi(Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ele alınacağını söyleyen Toros, tamamlanmasının ardından Genel Kurul’a gönderileceğini ifade etti.

Toros, Şubat ortasına doğru Kamu İhale ( Değişiklik) Yasa Tasarısını gündeme alacaklarını da aktararak, bu konunun ivedi şekilde görüşüleceğini belirtti.

Komitenin gündeminde Muhasebe ve Denetçiler Yasa Tasarısı’nın da yer aldığını belirten Toros, Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleyen Yasa Tasarısı ile ilgili paydaşlardan görüş almaya başladıklarını sözlerine ekledi.

Toros, YENİDÜZEN’e konuştu, komite gündemindeki çalışmaları değerlendirdi.

“Ar-Ge Yasa Tasarısı’nın komite aşaması bitmek üzere

Komitedeki çalışmalarda bilişim sektörünün yasal alt yapısını oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Toros, bu bağlamda Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı, Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi (Ar-Ge) Yasa Tasarısı ile bu faaliyetlere teşvik sağlama açısından Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kurumlar Vergisi(Değişiklik) Yasa Tasarısı’na yönelik çalışma yürütüldüğü aktardı.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası’nın tamamlanarak, Genel Kurul’dan geçirdiklerini ifade eden Toros, Ar-Ge Yasa Tasarısı’nın komite aşamasını bu hafta bitirmek üzere olduklarını dile getirdi.

Toros, içeriği ile ilgili görüşme ve tartışmaların tamamlandığını belirterek, bugün komite toplantısı yapılacağını, madde madde oylamaya geçilebileceğini aktardı.

Aynı zamanda Gelir Kurumlar Vergisi Yasası’nın ele alınacağını söyleyen Toros, tamamlamasının ardından da Genel Kurul’a gönderileceğini ifade etti.

“Ortak hedef; ekonomiye yeni bir sektör kazandırmak”

3 yasadaki ortak hedefin; ekonomiye yeni bir sektör kazandırmak olduğunu vurgulayan Toros, bilişim sektörü içerisinde araştırma, geliştirme, teknoloji üretimi ve yazılımların yer aldığını dile getirdi.

Toros, bu sektörde faal olan kişi ya da şirketlerin yeniden organize edilerek, merkezler kurarak

kümelemeye çalıştıklarını belirtti.

“Komitede muhalefet ve iktidar arasında mutabakat var”

Öte yandan Toros, sektörlerin geliştirilerek, yükseköğretim sektöründe yetişen, eğitim alan birçok öğrenciye de yeni istihdam kaynağı oluşturduklarını ifade etti.

Bu bağlamda tüm paydaşların tartışma ortamına ortak edildiğinin altını çizen Toros, komitede muhalefet ve iktidar arasında mutabakat olduğunu da belirtti.

“Şubat ortasına doğru Kamu İhale ( Değişiklik) Yasa Tasarısı gündeme gelecek”

Toros, bu çalışmalar dışında bir takım yasa gücündeki kararnamelerin yasallaştırılmasının da komite gündeminde bulunduğunu dile getirdi.

Şubat ortasına doğru Kamu İhale ( Değişiklik) Yasa Tasarısını gündeme alacaklarını söyleyen Toros, bu konunun ivedi şekilde görüşüleceğini belirtti.

Toros, söz konusu yasa tasarısının Genel Kurul’dan geçmemesinin bir takım ihalelerde gecikmeye neden olduğunu aktararak, bu durumun hem kiralayan hem de kiracıya sıkıntı yarattığını söyledi.

“Suç Gelirlerini Aklanmasını Önleyen Yasa Tasarısı ile ilgili paydaşlardan görüş almaya başladık”

Son olarak komitenin gündeminde Muhasebe ve Denetçiler Yasa Tasarısı’nın da yer aldığını belirten Toros, Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleyen Yasa Tasarısı ile ilgili paydaşlardan görüş almaya başladıklarını ifade etti.