"Bilişim, inovasyon, teknoloji geliştirme, yapay zekada neredeyiz?

CTP Milletvekili Armağan Candan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın adının aynı zamanda teknoloji bakanlığı da olması gerektiğini, inovasyon, bilişim ve yapay zeka çağında bu alana yatırım yapmanın, teşvik etmenin şart olduğunu, AR-GE ve Teknopark yasalarının Tufan Erhürman hükümeti döneminde hayata geçirilmiş olmasının önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Candan, KOBİGEM tarafından düzenlenen 3.Kobi Zirvesi’nin İnovasyon ve Bilişim başlığı altında düzenlenmesi ve Bilişim Ekosistemi ile İnovatif ve Yeni Nesil Teknolojiler alanlarına odaklanılmasının önemli olduğunu, diğer yandan KOBİGEM tarafından TC kaynakları ile uzun yıllardır yürütülen Girişimcilik Destek Programı kredi ve hibelerinin 2019 yılında verilmemiş olmasının üzücü olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği’nin bugüne kadar ekonomi bakanlığı ile eşgüdüm içinde 3 ayrı projeyi hayata geçirdiğini, bu programların Sürdürülebilir Ekonmik Kalkınma ve Bilgi Teknolojileri Programı, Reel Sektöre Teknik Destek Projesi ve İnovatif Girişimcilik ve Diyalog Projesi olduğunu, bu çerçevede Lefkoşa Bandabuliya’da bir kuluçka merkezi oluşturulmasının öngörüldüğünü belirtti.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’nde tartıştıkları konular arasında yapay zeka ve işgücü piyasası, sağlık hizmetlerinde yapay zeka, yapay zekanın kullanılmasından oluşabilecek ayırımcılıkların önlenmesi gibi konuların da yer aldığını vurgulayan Candan, Türkiye’deki ilk defa Hacettepe Üniversitesi’nde bir yapay zeka mühendisliği bölümünün açıldığını, Kıbrıs’taki üniversitelerin de bu alana eğilerek, yeni neslin ilgisini çeken bilgisayarlar ve etik, yapay zekanın temelleri, yapay öğrenme, algı ve dil, büyük veri, medikal yapay zeka, karar verme ve robotbilim gibi programların geliştirilmesin öneminin altını çizdi.

Geleceğin mesleklerinin yapay zeka mühendisliği, havacılık elektroniği, yazılım geliştirme, dijital medya ve pazarlama, uluslararası ulaştırma sistemleri, veri madenciliği, büyük veri, bilgi güvenliği teknolojileri, 3D animasyonlar ve üç boyutlu modelleme, hibrit ve elektrikli taşıtlar teknolojisi olarak nitelendirildiğini anlatan Candan, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından Tufan Erhürman hükümeti döneminde planlanan ve geçtiğimiz ay çalıştayları düzenlenmeye başlanan Vizyon 2035 projesinde bilişim ve inovasyon alanının da eksik bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Armağan Candan devamla Meclis AB’ye Uyum Komitesi olarak ekonomi bakanlığınını ilgilendiren iki önemli yasa geçirdiklerini, bu yasaların ürün güvenliği ve metroloji (ölçü ve ölçü birimleri) yasası olduğunu ifadeyle bu yasaların tüzüklerinin bakanlar kurulu tarafından tamamlanmasının öneminin altını çizerek özellikle mal ve ürünlerimizin AB coğrafyasına satılabilmesi için gerekli olan standart ve kriterleri taşıdığını gösteren CE işareti ile ilgili çalışmaların ne aşamada olduğunu sordu