“Bilinçli Adımlarla Kadın Sağlığı İçin Yürüyoruz” etkinliği pazar günü

"Bilinçli Toplum Sağlıklı Gelecek İçin Yürüyoruz” etkinliği pazar günü Lefkoşa’da yapılıyor.

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi Derneği (KISAA) yararına, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) işbirliği ve Telsim ana sponsorluğundaki yürüyüş saat 09.00’da Dereboyu Kumsal Park girişinde başlayacak.

“Bilinçli Adımlarla Kadın Sağlığı İçin Yürüyoruz” sloganıyla yapılacak yarış için kayıtlar cumartesi günü saat 13.00’e kadar yaptırılabilecek. Etkinlik katılım bağış miktarı 15 TL olarak açıklanırken, göğüs numaraları KISAA İnisiyatifi Derneği, Lemar Küçük Kaymaklı Lefkoşa Şubesi, Telsim’in Ortaköy ve Dereboyu Shop’larından, Deniz Plaza Lefkoşa Merkez, Gönyeli, Girne Merkez ve Gazimağusa Merkez şubelerinden temin edilebilecek. Parkur derecesi istemeyenler etkinlik gününde de başvurabilir.

Harmancı: “Surlariçi güzelliklerine dokunulacak”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, yaptığı açıklamada, kadın sağlığı haritasının çıkarılmasının çok önemli olduğunu belirterek, sağlıklı bir topluma ulaşabilmek için veri tabanına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Pazar günü gerçekleşecek yürüyüşün hem kadınların, hem de erkeklerin ortak sesi olacağını söyleyen Harmancı, saat 09.00’da Dereboyu Kumsal Park girişinde buluşarak Lefkoşa’nın kalbine, Surlariçi’ne doğru yürümeye başlayacaklarını kaydetti.

Harmancı, yürüyüş ile birlikte hem Lefkoşa Surlariçi güzelliklerine dokunulacağını, hem de ailelerin de katılımıyla keyifli bir pazar günü yaşanacağını ifade etti.

Tanpınar: “8 bin kadının sağlık taramasının ülke açısından önemli bir çalışma”

Bahar aylarından Mayıs ayının ilk pazarında keyifli bir etkinlikte yer alacakları için çok mutlu olduklarını ifade eden Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, KISAA İnisiyatifi Derneği’nin KKTC’de önemli bir çalışmaya imza attığını vurguladı.

8 bin kadının sağlık taramasının ülke açısından önemli bir çalışma olduğunun belirten Tanpınar, böylesi önemli bir tarama araştırmasının, daha sağlıklı gelecek nesillerin oluşması konusunda önemli olduğunu söyledi.