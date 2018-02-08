Bilimsel, demokratik ve laik eğitim

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, yeni görevinde başarı dilemek amacıyla Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’i ziyaret etti.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ziyarette yaptığı konuşmada, şahsı ve çalışma arkadaşları adına Özyiğit’e yeni görevinde başarılar diledi.

Yapılacak tüm çalışmalarda yeni hükümetin, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın ve KKTC devletinin yanında olacaklarını vurgulayan Kanbay, “KKTC’de her zaman, Kıbrıs Türk halkının geleceği için yapılacak olumlu çalışmalarda TC en önemli yardımcı, destekçi olacak. En ufak bir sorununuzda bile bizi yanınızda bulacağınıza emin olabilirsiniz” dedi.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, Derya Kanbay’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, geçmişte parti başkanı olduğu dönemde olan iyi diyaloğun, şimdi de devam edeceğini söyledi.

Ülkenin içinde bulunduğu zor şartlarda bir hükümet kurduklarını ifade eden Özyiğit, önemli olanın demokrasiden ödün vermemek olduğunu vurguladı.

Bilimsel, demokratik ve laiklikten ödün vermeyen bir eğitim sitemi için çalışacaklarını söyleyen Özyiğit, çalışmalarında TC’nin varlığının, katkılarının kendileri için ayrı bir değer ve öneme haiz olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da TC’nin katkıların devam edeceğine inanç belirten Özyiğit, “Önemli olan bunları sağlıklı bir zemine oturtmak ve projeler üretebilmektir” dedi.

Proje üretme hedefiyle göreve geldiklerine dikkat çeken Özyiğit, proje üretirken bu ülkede yaşayan var olan herkesi kucaklayarak, uzlaşarak eğitimi bir devlet politikası yapma hedefiyle çalışacaklarını kaydetti.

Eğitimde yapacak çok iş olduğuna dikkat çeken Cemal Özyiğit, eğitimin Kıbrıs Türk toplumunun varlığını ve geleceğini şekillendireceğini söyledi.

Özyiğit, toplumu daha ileriye taşımak adına eğitimi daha sağlıklı bir zemine oturtmak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.