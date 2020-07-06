'Bilimsel dayanağı olan kararlar alınmalı'

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB), Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşıdığı iki davayı, Bakanlar Kurulu'nun akşam aldığı kararla geri çekmesi ve genel durum değerlendirmesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakanlar Kurulu’nun dün aldığı kararla tüm yetkinin Sağlık Bakanlığı'na olduğunu anlatan KTTB Başkanı Özlem Gürkut, süreçte gelinen noktada yapılmayan eksikliklere değindi.

Gürkut, dün akşam Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından açıklanan kararların, komitedeki hekimler tarafından imza edilmediğini ve bu kararların geçerli olmadığını belirtti.

Basın toplantısında konuşan Gürkut, test kitleri ve benzeri birçok eksikliği ifade ederek, "Bu süreçte Mağusa Devlet Hastanesi’nde laboratuvar kurduk. Vantilatör ve tıbbi cihazları kullanmak için hemşire, tıbbi personel ve yardımcı personele ihtiyaç olduğunu açıkladı. Tüm bunların eğitilmiş ve tıbbi ekipmanları kullanıyor olması gerekirdi.

Bu süreci hukuk yoluna taşımıştık. Bakanlar Kurulu kararı ile davamızı, yasal dayanağı kalmadığı gerekçesiyle geri çektik. Ortada gerekçemiz kalmadı." dedi.

Bundan sonraki süreçte, çeşitli komitelerin toplantılar yapması, bilgiyi tek bir merkeze iletmesi gerektiğini belirten Gürkut, bunların Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'ne gönderilmesi gerektiğini anlattı.

Gürkut, bu komitede doktorlar da olduğunu ve akşam toplanıp, alınan önceki kararların geçerli kılındığını belirtti.

"Meslektaşlarımız bu kararları imza etmedi, kararların geçerliliği yok" diyen Gürkut, bilimsel dayanağı olan kararlar alınması gerektiğini belirtti.

Gürkut, "Sağlık Bakanlığı aynı kararları ortaya koyunca endişelerimiz sürdü. Biz ülkemizin güvenli bir şekilde açılmasını talep ediyoruz." dedi.

Polili: Geri adım atılmadı

Dava Avukatı Öncel Polili de bunun bir geri adım atma olmadığını dile getirdi.

Polili, hükümetin diktatörce kararlar ürettiğini ve bu dava ardından yasalara uygun karar almaları gerektiğini kaydetti.

Polili, bu davanın aslında bir öncü olduğunu kaydetti.

Tabipler Birliği Avukatı Feyzi Hansel: "Hiç yoktan iyidir"

"Dört ay sonra bu hastalığı tehlikeli bulaşıcı bir hastalık olarak ilan etmesi sevinilecek değil, utanılacak bir davranıştır" diyen Tabipler Birliği Avukatı Feyzi Hansel, Üst Komitenin salt çoğunlukla karar üretmesi gerektiğini anlattı, "Hiç yoktan iyidir." dedi. Üst komite ve işleyişiyle ilgili de bilgi aktaran Hansel, konuşmasında özetle şunları dile getirdi: "Gecikmiş yapılanmanın süratle tamamlanmasını bekliyoruz. 7 üyenin 4 üyesi üçlü kararname ile atanan kişilerdir. Yasa gereği Başkanı da Müsteşardır. Siyasetin ağırlık kazandığı yerlerde maalesef sıkıntılı süreç yaşadık. En az sözü dinlenen ekip de sağlık sektöründeki bu ekip oldu. Politikanın değil bilimin konuşulması gereken bir süreçtedir. Umarım artık bilim konuşur. Bakan bakanlığın başıdır, komitenin başı değil" dedi.