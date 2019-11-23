“Bilim ve spor, siyaset üstü olmalı”

2016 yılında, Avrupa Birliği projesi kapsamında, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gazi Huri koordinatörlüğünde kurulan, ortopedi ve travmatoloji eğitiminin harmonizasyonu ve standartizasyonunun yanı sıra, ülkeler arası sosyal ve kültürel paylaşım ve iletişimi geliştirmeyi amaçlayan Avrupa Ortopedi Okulu’nun “Alt Ekstremite Okulu Sonbahar Toplantısı”, ülkemizde yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cratos Otel’de yer alan ve yarın sona erecek olan toplantının açılış töreni dün akşam gerçekleşti.

“BİLİM VE SPOR, SİYASET ÜSTÜ OLMALI”

Burada yaptığı konuşmada, böylesi önemli bilimsel bir kursun KKTC’de düzenlenmekte olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, bilim ve sporun siyaset üstü olması gereken konular olduğunu belirterek, “Bizim örneğimizde, KKTC’de, ne yazık ki bunu sık sık anımsatmak zorunda kalıyoruz çünkü bilimsel bir toplantı yapmaya kalkarsınız, dünyanın dört bir yanından müracaatlar olur, burada kongre düzenlemeye çalışırsınız, en iyi şekilde bunun altyapısını hazırlayıp organizasyonu gerçekleştirme aşamasında karşınıza KKTC’ye karşı hasmane tutumunu bir türlü geride bırakamayan tutumlar çıkar” diye konuştu.

“ORTAK BİR YARAR ÜRETİLSE; BU, İNSANLIĞA EN BÜYÜK HİZMET OLUR”

Bilimsel bir toplantı düzenlenme durumu söz konusu olduğu zaman, özellikle Rum tarafından ve Yunanistan’dan kaynaklanan engellerle karşılaşıldığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“Bu, bazen hava alanında bile bir engellemeye dönüşüyor. Onun dışında yazılarla, protestolarla bunun önüne geçilmeye çalışılıyor. Halbuki burada oluşacak olan bu bilimsel atmosfere onların da katılımı olsa, hep birlikte bu konular konuşulsa ve bu ortak üründen ortak bir yarar üretilse; bu insanlığa en büyük hizmet olur. Bu hizmetten hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar yararlanır. Ben her vesileyle bunun çağrısını yapıyorum.”

Bahse konu engellerin mutlaka aşılması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bu engellerin aşılması için uluslararası toplumun da yardımcı olması gerektiğini ifade etti.

“SİYASET, SPORUN VE BİLİMİN ÖNÜNDE DURMAMALI”

Spor alanında Kıbrıslı Türk gençlerin değişik branşlarda elde ettiği başarılardan örnekler veren Cumhurbaşkanı, “Türk milli takımında koşarak Avrupa’da dereceye giren atletlerimiz var ama geliniz görünüz ki bu ambargo nedeniyle KKTC kimliği altında yarışamıyorlar. Siyaset bu alanlardan uzak durmalı. Sporun, bilimin önünde durmamalı çünkü her ikisi de insanlığa hizmet için en önemli araçlardır diye düşünüyorum” dedi.

Kültür sanat alanında bahse konu sıkıntıları aşmanın daha kolay olduğunu keşfettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın son 4 yıl içinde kaydettiği gelişimi örnek göstererek, “Yabancı virtüözler geliyor, bizimle çalışıyor... Yabancı şefler orkestrayı idare ediyor ve bu konularda sınırlar aşılabiliyor. Ama sporda hala bunu başaramadık, bilimsel kongrelerde hala bu noktaya gelemedik” diye konuştu.

Alt Ekstremite Okulu Sonbahar Toplantısı’nın sınırların aşılabilmesi konusunda iyi bir örnek oluşturduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Böylesi bir organizasyonu burada düşündüğünüz, planladığınız ve gerçekleştirmekte olduğunuz için KKTC ve Kıbrıs Türk halkı adına sizleri kutluyorum ve teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, katılımcıları kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.