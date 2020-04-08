“Bilim konseylerin üyeleri açıklama yapmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, TIP-İŞ Başkanı Ahmet Varış’ın “Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin pandemi hastanesi yapılması kararı kamusal sağlık hizmetlerini durma noktasına getirdi. COVID 19 dışındaki hastaları kaybetme korkusu yaşıyoruz" sözlerine dikkat çekerek, Hükumetin oluşturduğu bilim kurullarının/konseylerin üyelerinin bu konuda açıklama yapmasını beklediklerini söyledi. ,

Erhürman, “neden dikkate alınmıyor uzmanların söyledikleri? O zaman niye oluşturuldu o kurullar/konseyler? Anlamakta ciddi güçlük çekiyorum...” dedi.

Erhürman’ın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı şöyle:

Günlerdir pek çok hekim söylüyor. Bugün TIP-İŞ Başkanı Ahmet Varış, Damla Dabiş Özel'in programında bir kez daha söyledi. "Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin pandemi hastanesi yapılması kararı kamusal sağlık hizmetlerini durma noktasına getirdi.

COVID 19 dışındaki hastaları kaybetme korkusu yaşıyoruz" dedi. Önemsenmeyecek bir iddia mıdır bu? Hükumetin oluşturduğu bilim kurullarının/konseylerin üyeleri bu konuda ne diyor?

Farklı bir şey söylüyorlarsa, öyle bir sorun yoktur diyorlarsa, açıklansın kamuoyuna, hepimiz rahatlayalım.

Yok onlar da böyle düşünüyorlarsa, neden dikkate alınmıyor uzmanların söyledikleri? O zaman niye oluşturuldu o kurullar/konseyler? Anlamakta ciddi güçlük çekiyorum...