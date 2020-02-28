Bilgisayar öğretmenliğinden seyyar satıcılığa…

DİLA ŞİMŞEK

Serhan Kumru, üniversitede bilgisayar öğretmenliği okurken, kazanç sağlayabileceği ve saatleri esnek olan bir iş arayışındaydı. Böylelikle piyango biletleri satışına başladı.

“Sevdiğiniz işi yaptığınızda istediğiniz parayı kazanıyorsunuz…”

Okuduğu bilgisayar öğretmenliğini, mezun olduktan sonra hiç yapmayan Kumru, piyango bileti satışlarına başlayınca elde ettiği müşteri potansiyelini kaybetmemek istemiş. “Öğretmenlik yapmama gerek kalmadı, çünkü kendi istediğim saatlerde, istediğim şekilde çalışıyorum, daha az çaba sarf ediyorum. Bu nedenle herkesin mutlaka belli meslekleri seçmesi gerektiğine inanmıyorum. Tabii ki üniversiteye gidilsin, ama alışılmışa bağlı kalmasınlar. Hayatlarına kendileri yön versinler. Sevdiğiniz işi yaptığınızda istediğiniz parayı kazanıyorsunuz…”