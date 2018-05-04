Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri atandı



Bilgi Edinme Hakkı Yasası uyarınca oluşturulan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na atamalar yapıldı.

Buna göre kurulda Başbakanlık Müsteşarı Hasan Alicik, DAÜ’den Yrd. Doç. Dr. Can Azer, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden Avukat Özgü Özyiğit, müşavir müdür İsmail Balcı ve Başsavcılık’tan Savcı Engin Atıcı görevlendirildi.