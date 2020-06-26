Bilge Lord’a müebbet hapis

“Akıl hastalığı tespitimiz olmadı”

Bilge Lord Kunduracı, yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Lefkoşa Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Abidin Akbirgün ve Klinik Psikologu Sinem Ceral Yiğit tanık olarak dinlendi