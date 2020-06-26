Bilge Lord’a müebbet hapis
7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı, bugün çıkarıldığı Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak suçlu bulundu
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7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı, bugün çıkarıldığı Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak suçlu bulundu. Kunduracı müebbet hapse mahkum edildi.
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Etiketler : Bilge Lord Kunduracı, Ercan Kaya Kunduracı, cinayet, mahkeme, karar
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