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Bilge Lord’a müebbet hapis

Bilge Lord’a müebbet hapis

7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı, bugün çıkarıldığı Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak suçlu bulundu

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7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı, bugün çıkarıldığı Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak suçlu bulundu. Kunduracı müebbet hapse mahkum edildi.

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