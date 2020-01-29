Bilge Lord yeni avukat talep etti

7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Bilge Lord, avukat Mehmet Kaptan Bensen’i avukatlıktan çıkardı ve mahkemeden kendisine başka bir avukat atamasını istedi. Oğlunu planlayarak, öldürmekle itham edilen ve ithama karşılık, “Hayır kabul etmiyorum” yanıtını veren Kunduracı’ya Lefkoşa Barosu tarafından başka bir avukat atanabilmesi için Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, dava duruşmasını 5 Şubat’a tarihine erteledi.

Sanığın avukatı, 7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı’nın suçun işlenmesinin öncesinde psikiyatr tedavisi gördüğünü, ağır ilaçlar kullandığını ve boşanma aşamasında olduğunu belirtip, suçun işlendiği anda ceza-i ehliyeti olmadığını beyan etmişti. Kunduracı, alt mahkemenin hem ithamı anladığı hem de cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin kararın bozulması için dosyaladığı istinaf reddedilmişti.