"Bilge bir insanı kaybettik, üzüntüm sonsuzdur"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, uzun yıllardır İngiltere'de yaşayan ve Kıbrıslı Türklerin örgütlü mücadelesinde öncü bir isim olan İlker Kılıç'ın ölümü sonrasında başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıç, Toplum Merkezi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Londra Örgütü'nde önemli görevler üstlenmişti.

Erhürman'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;

"Candan bir dostu, kalbi bu halk ve bu topraklar için atan bilge bir insanı, sevgili İlker Kılıç Abimizi kaybettik. Üzüntüm sonsuzdur. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere hepimize sabır dilerim."