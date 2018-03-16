Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’nde, 2014 mali yılında “kasa” ve “banka” hesaplarından devlet piyangosu ikramiye ve prim ödemesi olarak yapılan ödemelere ilişkin, Sayıştay Başkanlığı tarafından yazılan raporda bazı yanlış uygulamalara dikkat çekildi, söz konusu dönemde bilet ibraz edilmeden 83 bin TL’nin üzerinde kasadan para ödendiğinin belirlendiği vurgulandı.

Mert ÖZDAĞ

Sayıştay Başkanlığı "Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi 2014 Mali Yılında Devlet Piyangosu Kasa ve Banka Hesaplarından Yapılan İkramiye ve Prim Ödemelerine İlişkin Araştırma Raporu"nu yayınladı.

Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’nde, 2014 mali yılında “kasa” ve “banka” hesaplarından devlet piyangosu ikramiye ve prim ödemesi olarak yapılan ödemelere ilişkin, Sayıştay Başkanlığı tarafından tevdi edilen göreve istinaden yapılan araştırma tamamlanarak yazılan raporda bazı yanlış uygulamalara dikkat çekildi, bilet ibraz edilmeden 83 bin TL’nin üzerinde kasadan para ödendiğinin belirlendiği vurgulandı.

Rapora göre; “Milli Piyango ve Spor Toto Hizmet Birimi Yönetmeliği”nin sorumluluk yan başlıklı 10. maddesine göre Piyangolar Biriminin sorumlu muhasibi olması nedeniyle 02 Temmuz 2009-27 Mart 2014 tarihleri arasında birim sorumlusu olarak görev yapan M.P’nin, Piyangolar Birim sorumlusunun atanmadığı 01 Nisan 2014-15 Ekim 2014 döneminde dönemin Spor Dairesi Müdürü H.C’nin, 16 Ekim 2014-31 Aralık 2014 tarihleri arasında da birim sorumlusu olarak görev yapan Y.M’nin muhasebe bölümü kontrol sistemindeki eksik ve/veya yetersiz uygulamalardan, evrakların imzalanmamasının göz ardı edilmesi ile oluşan iç kontrol eksikliğinin sorumlu olarak giderilmesini sağlamamasından “idari anlamda” sorumludurlar.”

RAPORDAN:

“Bilet ibrazı olmamasına rağmen, hesaplama hatası sonucu, 6.503 adet bilet karşılığı toplam 83.041,93TL tutarında ödeme yapıldı.” “Bu ödemelerin Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi Devlet Piyangosu ‘kasa’ ve ‘banka’ hesaplarından ikramiye ve prim olarak ödeme işleminin gerçekleştiği saptandı.” “Konu bordroları kim ve/veya kimler tarafından hazırlandığının Polis Genel Müdürlüğünde görevli yazı uzmanları tarafından saptanmasından sonra, bordroları hazırlayan şahıs ve/veya şahıslarla müştereken sorumlu tutulmalarının gerektiği sonucuna varıldı.” “59.213,51 TL tutarın, evraklar üzerinde işlemleri yapanların kimler olduğunu ortaya koyacak imzaların atılmamış olması nedenleriyle hangi kasa ve/veya kasalardan kim ve /veya kimler tarafından ödendiği saptanamadı.”

“Rapor hazırlanırken Sayıştay’a cevaben gelen yazılarda Piyangolar Birimi personellerinin konu ile ilgili olarak H.S’yi işaret ettikleri tespit edildi.”

“H.S’nin bordroları kendi el yazısı ile düzenlemiş olabileceği şüphesini oluşturduğundan Polis Genel Müdürlüğü’nce yapılacak araştırmada dikkate alınmasının gerektiği sonucuna varıldı.”

“Bilet ibrazı yok, 83 bin TL ödeme yapıldı”

Rapora göre; birime ait hesaplarda yapılan incelemede bilet ibrazı olmamasına rağmen, ve /veya hesaplama hatası sonucu , “muhtelif çekilişlerde ödenen ikramiye ve amorti biletler bordrosu”na 34 “ajan” adına yazılan 6.503 adet bilet karşılığı toplam 83.041,93TL tutarında, Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi Devlet Piyangosu “kasa” ve “banka” hesaplarından ikramiye ve prim olarak ödeme işleminin gerçekleştiği saptandı.

Raporda, yukarıda belirtilen 83.041,93 TL tutarın, 59.213,51 TL kısmının Piyangolar Birimi devlet piyangosu “kasa” hesaplarından, 23.828,42 TL kısmının ise Piyangolar Birimi devlet piyangosu “banka” hesaplarından ödendiği tespit edildiğine vurgu yapıldı.

İşte detaylar!

Raporun bulgular bölümünde de konu ayrıntılı olarak izah edilirken ortaya koyan detaylar şöyle:

11.165,12 TL kısmında, dönemin Spor Dairesi Müdürü . H.C ile Piyangolar Birimi devlet piyangosu muhasebe personeli C.M’nin,

810,90 TL kısmında, dönemin Spor Dairesi Müdürü H.C ile Piyangolar Birimi personeli R.T’nin,

11.852,40 TL kısmında, dönemin Birim sorumlusu M.P ile Piyangolar Birimi devlet piyangosu muhasebe sorumlusu C.M’nin, çek üzerlerinde müşterek imzalarının olduğu cihetle konu ödemelerin yapılmasına onay verdikleri,

Yukarıdaki açıklamalar ışığında,

Banka hesaplarından ödemesi yapılan 23.828,42 TL tutarındaki miktarın;

5.988,01 TL kısmından dönemin Spor Dairesi Müdürü H.C’nin,

5.926,20 TL kısmından dönemin Piyangolar Birim Sorumlusu M.P’nin,

11.508,76 TL kısmından Piyangolar Birimi muhasebe personeli C.M’nin,

405,45 TL kısmından Piyangolar Birimi personeli R.T’nin,

konu bordroları kim ve/veya kimler tarafından hazırlandığının Polis Genel Müdürlüğünde görevli yazı uzmanları tarafından saptanmasından sonra, bordroları hazırlayan şahıs ve/veya şahıslarla müştereken sorumlu tutulmalarının gerektiği sonucuna varıldı.

“Hangi kasalardan kimler tarafından ödendiği saptanamadı”

Rapora göre; bilet ibrazı olmamasına rağmen yasal mevzuata aykırı ikramiye ve prim olarak Piyangolar Birimi devlet piyangosu kasa hesaplarından ödeme işlemi yapıldığı saptanan 59.213,51 TL tutarın, kasa görevlilerinin kasa zimmetine ve kasa devrine ilişkin yazılı belgelerinin olmaması, evraklar üzerinde işlemleri yapanların kimler olduğunu ortaya koyacak imzaların atılmamış olması nedenleriyle hangi kasa ve/veya kasalardan kim ve /veya kimler tarafından ödendiği saptanamadı.

Bu nedenle konu miktara ilişkin “muhtelif çekilişlerde ödenen ikramiye ve amorti biletler bordro”larının iki nüsha olacak şekilde “ajan” tarafından hazırlanması gerektiği bilgisi ışığında, bordroların yazı stillerine göre kim ve /veya kimler tarafından hazırlandığının Polis Genel Müdürlüğü’nce saptanması ve tespit edilen kişi ve / veya kişilerin anılan miktardan sorumlu tutulmalarının gerektiği sonucuna varıldı.

Sayıştay: “Polis araştırmasında dikkate alınmalı, hayali bilet iddiası var”

Söz konusu rapor hazırlanırken Sayıştay Başkanlığı’na cevaben gelen yazılarda belirtilen ve raporun bulgular bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Piyangolar Birimi personellerinin de konu ile ilgili olarak H.S’yi işaret ettikleri tespit edildi.

Raporda, “İkramiye kazanan biletlerin çekiliş tarihine göre muhasebeye teslim etmesi için H.S’ye teslim edildiği, H.S’nin kendisine muhasebeye teslim etmesi için verilen, ikramiyesi ödenmiş devlet piyangosu biletlerinden ayrı olarak, bilet olmadan imzasız ve tek nüsha halinde “hayali” “muhtelif çekilişlerde ödenen ikramiye ve amorti biletler bordroları” düzenlediğinin iddia edildiği ve bunun da H.S’nin bu bordroları kendi el yazısı ile düzenlemiş olabileceği şüphesini oluşturduğundan Polis Genel Müdürlüğü’nce yapılacak araştırmada dikkate alınmasının gerektiği sonucuna varıldı” denildi.

Sayıştay Başkanlığı’nın bu raporu hazırladığı sürede başkanlığa cevaben gelen yazılarda, amorti kontrol memurlarının (amortici) H.S ile N.H’nin olduğu ve adı geçen kişilerin Piyangolar Biriminde olmadığı zamanlarda ise amorti bilet kontrolleri ile bunlara ilişkin işlemleri “diğer personelin yaptığının” belirtildiği, bu nedenle konunun Polis Genel Müdürlüğünce yapılacak araştırmada dikkate alınmasının gerektiği, sonucuna varıldığı vurgulandı.