Bilet fiyatları uçurmuyor, tatil planları kısıtlanıyor

Fehime ALASYA

Yaz sezonunun gelmesiyle irili ufaklı tatil planları yapılmaya başlandı. Yerli halkın yurt dışına olan talebinin geçmiş yıllara oranla düştüğünü belirten turizm acenteleri, tercihlerin lokal otellere kaydığını kaydederken, adanın önde gelen bazı otelleri işletmecileri yerli konaklamaların arttığını ifade etti.

Genel olarak döviz, uçak biletlerinin yüksek olması gibi olumsuz etkenlerden dert yanan işletmeler, sezonun nasıl geçeceğine dair tahmin yürütmekte zorlandı…

Yurt dışına olan talebin döviz ve uçak biletlerindeki fahiş fiyatlar nedeniyle düştüğünü belirten turizm acenteleri, kısa vadeli konaklamalı kültür turlarının daha ekonomik olması gerekçesiyle tercih edildiğini belirtti.

Uçak biletlerinin yüksek olması, yerli vatandaşın yurt dışına çıkışını düşürdü, ada içindeki otellerde konaklama talebini arttırdı.

Otellerde yabancı turist sayısında düşüş yaşandığını dile getiren otel işletmeleri, yerli konaklamaların arttığını ifade etti.

Yaz sezonuna dair, kimi oteller doluluk oranının artacağı yönünde öngörüde bulunurken kimisi döviz, uçak biletleri ve bazı dış etkenler nedeniyle kaygılı olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günleri yüksek dolulukla geçirdiğini belirten bazı otel işletmeleri, bunu bayram haftasına bağlarken, doluluğun yeniden artacağı yönünde konuştu.

ACENTELER NE DEDİ?

Hüseyin Ercantan (Sayar Turizm):

“Yerli otellere yönelik talep, uçak biletlerinden dolayı arttı”

“Yerliyi yurt dışına gönderiyoruz, otel dolulukları duyduğumuz kadarıyla düştü, yerli halkın yurt dışına gidişi de düştü. İlk kez bayramda aldığımız koltukları dolduramadık, bu ilk kez yaşandı. Turlar tam dolmadı, talep olmadı çok fazla, bu yönde düşüş oldu. Kurlara güven yok, uçak bileti ücretleri ayrı sorun, insanlar önünü göremiyor, bu durumda talepler düştü. Kurlardan kaynaklı sürekli belirsizlik var. Bu durum bizim de karımızı çok düşürdü. Yerli halkın bu yılki tercihi kısa ve ucuz turlar. 1 haftalık tatiller artık hayal oldu. 3,4 gecelik konaklamalı kültür turlarına talep var. Bunlar da geçen yıllara oranla düştü… Antalya’ya geçmiş yıllarda olan talep çok düştü. Yerli otellere yönelik talep, uçak biletlerinden dolayı arttı.”

Ali Polatkan (Polatkan Turizm):

“Uzun süreli konaklamalar maalesef azaldı”

“Yerli oteller yerli halktan karşılık göremedi. Dıştan otellere gelen yolcularda düşüş yaşandı. Seneye bağlı olarak bu düşüş yaşanıyor, bunu birçok faktör etkiliyor. Uçak bileti ücretlerinden tutun da dövize kadar birçok etken… Bu sorunlar yerli halkın 4 veya 5 gülük kısa süreli kültür turlarına olan talep arttırdı. Eskiden yurt dışına, Antalya’ya olan ailevi gidişler, uzun süreli konaklamalar maalesef azaldı.”

Mustafa Akyön (Bakyön Turizm):

“Uçak biletleri turdan pahalı, yerli halkın yurt dışına talebi düştü”

“Yerli halkın yurt dışına talebi çok kötü, gerek Türkiye gerek üçüncü ülkeler yönüne olsun düşüş yaşanıyor. Uçak biletleri ve döviz bu durumu çok etkiledi. Yerli halk otellere rezervasyonlarını arttırdı. En büyük sebebi de uçak bileti fiyatlarının fahiş olması. Kültür turlarına talep olsa da yine eskisi gibi fazla değil, onlarda bile durdu. Dört kişilik bir aileye kültür turu yapmaya çalışırken uçak biletleri turdan pahalı. Ödemenin büyük bir kısmı uçak biletleri, bu bağlamda talep olsa da yine geçen yıllara göre düşük. Beklentimiz uçak biletleri fiyatına müdahale edilip bu durumu iyileştirilmesi yönünde…”

Zeki Ziya (Cyprus XP Travel):

“İnsanların alım gücü azaldı”

“Dış piyasaya talep geçmiş yıllara oranla çok düştü, yerli otellere yerli halkın talebi arttı. Kültür turlarında ciddi artış var, Antalya bölgesi ve otel tatili yapanların tercihi yurtiçi otelleri yönünde oldu. Uçak bileti fiyatları veya döviz şu an standartta devam ediyor ama insanların alım gücü azaldı, yerel halkın gelirleri geri gidiyor. Net tabiri insanların alım gücünün azalmasıdır.”

OTELLERDE DURUM NE?

Bayram Karaman (Dome Hotel Yönetim Kurulu Başkanı):

“Münferit misafir sayımız genel oran olarak yükseldi”

“Geçen yıla göre yüzde beş bir artış var doluluk oranında. Münferit misafir sayımız genel oran olarak yükseldi, yani her yıl münferit olarak gelen insanların sayısı arttı. Sanırım bu artış da bundan kaynaklanıyor. Konaklamayla ilgili yerli halkın talebi çok yok, düğün ve restoran, organizeler için talebimiz fazla. Şu ana kadar iyi ama önümüzü görme şansımız kolay değil. Bir yandan doğal gaz aramasındaki çekişmeler, diğer taraftan Türkiye’nin dünya ile yaşadığı sıkıntılar, önümüzdeki ayların neler getireceği konusunda bizi şüpheye düşürüyor. Bu günkü, gibi giderse geçen yıldan daha iyi olacağız. Bu gidişat dış etkenlere de çok bağlı. Turizm, rahat ve huzuru seven bir sektör, beklentimiz sakin, sağ duyulu, barışın hâkim olduğu bir yıl geçirmek.”

Acapulco Otel:

“Yerli müşteriler için dönemlik kampanyalar ilgi görüyor”

“Sezon iyi gitmiyor, bayram haftası doluluk oranımız çok iyiydi fakat sonrasında yine düştü. Öngörülerimiz de bu düşüşün süreceği yönünde, Türkiye pazarında yüzde 30 ile 40 arasında düşüş gerçekleşecek. Yurt dışı pazarında da bu oran aynı seyredecek, yüzde 40’lara varan düşüşler olacak. Havayolu sıkıntısı, uçak bileti ücretlerinin yüksek olması, gizli de olsa bir ekonomik kriz söz konusu. Yerli müşteriler için dönemlik kampanyalar yapıyoruz, bunlara talep düşmedi. Uçak biletlerinin yüksek olması, yerli vatandaşın yurt dışına çıkışını düşürdü, ada içindeki otellerde konaklama talebini arttırdı.”

Mübeccel Özel (Les Ambassadeurs Hotel Satış ve Pazarlama Bölümü):

“Uçak biletleri ve charter uçuş sayısındaki düşüş piyasaya olumsuz yansıdı”

“Yabancı turistlerde bu yıl düşüş, yerlide ise yükseliş var, bize göre nedeni büyük olasılıkla, uçak biletlerinin yüksek olması ve acentelerdeki charter uçuş sayısında düşüş olmasıdır. Mayıs ayında ramazan olmasından dolayı beklenilen yükselişi göremedik ama bayram haftası iyi geçti. Temmuz ve ağustosta sezonun yükselişini bekliyoruz, doluluk oranı artacak diye bekliyoruz.”