‘Bileklik hırsızı’ tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.A.R.A Q dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serdar Taş, zanlının sirkat suçuyla tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 11 Mart 2020 tarihinde Lefkoşa’da sakin Hasan Gazioğlu’na ait Shine Gözlük- Saat isimli işyeri içerisinden toplam değeri 280 TL olan iki adet jorgzenn marka bilekliği sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının 12.03.2020 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve tasarrufunda bilekliklerden birinin bulunduğunu belirtti. Polis, aranan emare ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, soruşturma için zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma için 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.