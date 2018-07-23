Bilardoda Yunanistan eşleşmesi

2018 Avrupa Bilardo Şampiyonası Hollanda’nın Veldhoven Kentinde başladı. Üç salona kurulu 60 masa üzerinde gerçekleşiyor olan 2018 Avrupa Bilardo Şampiyonası; Dünya’nın gelmiş geçmiş en büyük resmi bilardo organizasyonu olarak tarihe geçmiş bulunuyor. Bu dev organizasyonda KKBF Milli Takımları ülkemizi KKTC Bayrağı altında temsil ediyor.

Gerçekleştirilen kura çekimi neticesinde Büyükler Kategorisinde KKTC Milli Takım’ı Yunanistan Milli Takım ile eşleşti. Avrupa ve Dünya çapında çok başarılı ve deneyimli sporcular barındıran Yunanistan Milli Takımı’nda yer alan sporcular ve Avrupa Şampiyonalarında elde ettikleri madalyalar şöyle; Nikos Ekonomopoulos 1 Altın, 4Gümüş, 1Bronz, Alexander Kazakis 1Altın, 2Bronz, Nikolaos Malai, 2Bronz. Diğer yandan Senyor Milli Takımı’mız Fransa Milli takımı ile eşleşti.