2016-2017 Ferdi Bilardo Şampiyonası’nda 5’inci ve son ayak öncesi büyük çekişme yaşanıyor

Son ayak öncesi Genel Klasmanda Hüseyin Borankan ile Berk Mehmetcik 1,770 Puan ile ilk iki sırayı paylaşırken, Emir Konuklu 1,620 puan ile 3’üncü, Osman Şanlısoy ise 1,610 puanla 4’üncü Sırada yer alıyor.

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından 5 Ayak üzerinden organize edilen 2016-2017 Büyükler Ferdi Bilardo Şampiyonası’nda 4’üncü ayak karşılaşmaları önceki gün oynanan final karşılaşmaları ile tamamlandı.

Number Eight Bilardo Salonu’nda 37 sporcunun katılımı ile “14+1” Straight Pool disiplininde gerçekleştirilen 4’üncü Ayak karşılaşmalarında heyecanlı maçlara sahne oldu. Şampiyonluğa oynayan sporcuların finallere kalamadığı 4’üncü ayakta birinci geçtiğimiz gün oynanan final karşılaşmasında Rakibi Osman Şanlısoy’u 100-94 mağlup eden Onuç Altur oldu.

Büyük çekişmenin yaşandığı 2016-2017 Büyükler Ferdi Bilardo Şampiyonası’nda son ayak öncesi Hüseyin Borankan ile Berk Mehmetcik 1,770 puan ile ilk iki sırada yer alırken, Emir Konuklu 1,620 puan ile 3. Osman Şanlısoy ise 1,610 puan ile 4. Sırada yer alıyor.

Son Ayakta Belirlenecek.

“2016-2017 Ferdi Bilardo Şampiyonu” 24 Aralık’ta “8 Top” disiplininde oynanacak 5’inci ve son ayak sonrasında belirlenmiş olacak. Son ayağın ardından ülkemizi yurt dışında temsil edecek Milli Takımlar da belirlenmiş olacak.