"Biden'in oğlu Kıbrıs'ta kara para akladı"

ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani’nin, eski Başkan Joe Biden’ın oğlunun Kıbrıs'ın güneyinde kara para akladığına dair sosyal medya hesabından açıklama yaptığı bildirildi.

Politis gazetesi, ABD’de ilerleyen dönemde yapılacak olan Başkanlık seçiminde savaşın kızıştığını ve Giuliani’nin, Biden’ın oğlunun Obama Hükümeti döneminde, Letonya ve Kıbrıs Cumhuriyeti aracılığıyla Ukrayna’dan ABD’ye 3 milyon dolar soktuğunu belirttiğini yazdı.

Haberde, Giuliani’nin bu açıklamasından sonra Kıbrıs Cumhuriyeti'nin “yine ortada kaldığı” ifade edildi.