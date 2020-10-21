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‘Bidda Badadez’ öksüz kaldı

‘Bidda Badadez’ öksüz kaldı

Lefkoşa’nın sevilen simalarından ‘Bidda Badadez’ Restoran'ın sahibi Ayer Argün 59 yaşında hayatını kaybetti.

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Lefkoşa’nın sevilen simalarından ‘Bidda Badadez’ Restoran'ın sahibi Ayer Argün 59 yaşında hayatını kaybetti.

Ralli camiasının da sevdiği isimlerden Argün’ün hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu.

Argün’ün cenazesi yarın saat 11:30’da Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

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