‘Bidda Badadez’ öksüz kaldı
Lefkoşa’nın sevilen simalarından ‘Bidda Badadez’ Restoran'ın sahibi Ayer Argün 59 yaşında hayatını kaybetti.
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Lefkoşa’nın sevilen simalarından ‘Bidda Badadez’ Restoran'ın sahibi Ayer Argün 59 yaşında hayatını kaybetti.
Ralli camiasının da sevdiği isimlerden Argün’ün hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu.
Argün’ün cenazesi yarın saat 11:30’da Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.
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