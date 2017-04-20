Bıçaklamaya 2 yıl ceza…
Ev arkadaşına 33 cm ağız uzunluğundaki bıçağı saplayan sanık Atayobei, aleyhine getirilen ‘vahim yaralama’ ve ‘bıçak taşıma’ davalarından suçlu bulunup mahkum edildi.
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Didem Menteş
Girne’de 18 Aralık 2016’da aralarında alacak verecek olması nedeniyle aynı evi paylaştığı arkadaşı Owumı Felix Owumı’yi bıçakla yaralayan Olakanmi Olumıde Atoyebi, Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ev arkadaşına Owumı’ye borcu olması ve Owumı’nin kendisinden parayı istemesi üzerine sinirlenip, 33 cm ağız uzunluğundaki bıçağı saplayan sanık Atayobei, aleyhine getirilen ‘vahim yaralama’ ve ‘bıçak taşıma’ davalarından suçlu bulunup mahkum edildi.
Mahkeme, ülkedeki şiddet fiillerinin artış gösterdiğine vurgu yaparak, kamu yararı gereği bu tür suçları işleyenlere ciddi ve ağır cezalar verilmesi gerektiğine dikkat çekti.
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